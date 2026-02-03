¿No se quiere casar? Timothée Chalamet responde si llegaría al altar con Kylie Jenner

Timothée Chalamet suele ser una persona muy reservada en cuanto a su vida personal se refiere; sin embargo, en los últimos días hemos podido ser testigos de cómo ha llevado su relación con la empresaria, modelo y socialité Kylie Jenner.

A pesar de que ambos han sabido mantener detalles sobre su vínculo, durante esta jornada de premios, en la que el actor ha tenido gran relevancia gracias a su destacado papel en la cinta “Marty Supreme”, filme que lo ha llevado a obtener diversas nominaciones este año, es que los hemos visto compartiendo tiempo juntos, robándose el corazón de más de un fanático que es fan de la bonita pareja que hacen. Dentro de este contexto, es que la reciente declaración de Chalamet sobre la posibilidad de casarse con Jenner nos dejó heladas.

¿Timothée confirma que se casaría con Kylie?

Como parte de la promoción de su aclamada cinta “Marty Supreme”, el actor se encuentra en Londres y el pasado 1 de febrero participó en una sesión de preguntas y respuestas donde Richard Curtis se encargó de poner “en aprietos” al joven intérprete.

El director cuestionó al actor sobre si tenía novia, a lo que él, mientras bebía un sorbo de soda, respondió que sí. Posteriormente, Curtis continuó preguntando si él creía que se iba a casar, a lo que Chalamet respondió: “¡Guau, qué personal! Sí, sí. Me vas a meter en problemas, hombre. Sí”, desatando la euforia entre los fanáticos.

Cuando Curtis volvió a preguntar si podían ir, Timothéé respondió con ironía: “¿Quiénes somos? Todo el público”.

Timothée Chalamet le declara su amor a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards Getty Images

¿Timothée está listo para casarse con Kylie?

Aunque el actor no reveló ningún tipo de detalles sobre si ambos han abordado este tema o si está en sus planes dar ese paso, su respuesta dejó claro para algunos de sus seguidores que su relación con Jenner va en serio.

2023 fue el año en el que la pareja comenzó su romance, y aunque en su momento causó sorpresa la conexión, la discreción, el apoyo y el cariño que se puede apreciar entre ambos ha logrado mantener el vínculo por más de dos años, demostrando que la suya es una relación estable.

Aunque los hemos visto en diversas entregas de premios desfilar como pareja, la gala de los Globos de Oro 2026 fue una de las pruebas más grandes de su buena relación, y es que cuando Timothée subió al escenario a recibir su premio como Mejor Actor, aprovechó su discurso de aceptación para agradecer a sus padres y su pareja.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet tienen una relación estable

Días después de la premiación de los Golden Globes, el actor volvió a aprovechar el escenario para esta vez ser más directo en su discurso y agradecer públicamente a Kylie: “Quiero agradecer a mi pareja de tres años. Gracias por nuestros cimientos. Te quiero. No podría haber hecho esto sin ti”, expresó el actor.

Además, hasta el momento, tanto la familia Kardashian como Caitlyn Jenner apoyan la unión. Recordemos que en Navidad Timothée fue incluido en la tradicional casita de jengibre y Caitlyn declaró en una entrevista reciente en la que le cuestionaron sobre el noviazgo de Kylie y Timothée que para ella lo más importante era la felicidad de su hija, quien ya lo era.

Aunque no de una manera formal, Timothée Chalamet ha dejado claro que un futuro con Kylie Jenner que incluya una boda no es algo tan poco probable que suceda, demostrando con su respuesta que su relación va viento en popa y, probablemente, pronto nos estén sorprendiendo con la noticia de un compromiso.