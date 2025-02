Blake Lively confiesa que “envenenó” a sus compañeros de Gossip Girl contra su ex Penn Badgley

Mientras esta historia del pasado resurge, Lively enfrenta una batalla legal con Baldoni, su excompañero y director en It Ends With Us. La actriz lo denunció por acoso y una presunta campaña de difamación en su contra en diciembre de 2024. Baldoni respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares, acusando a Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane de arruinar su reputación.