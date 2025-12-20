Meghan Markle revela la tradición familiar navideña de la realeza que sigue replicando con el príncipe Harry

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry comenzaron una nueva vida en California, su vida como figuras reales sufrió algunas modificaciones; su decisión los alejó de muchas costumbres y prácticas que la familia real solía poner en práctica. Sin embargo, no todas desaparecieron por completo de sus vidas.

En fechas tan especiales como lo es Navidad, existe una tradición familiar navideña que los duques de Sussex siguen manteniendo en su hogar en Montecito, y en su especial navideño nos deja ver un poco más sobre esta entrañable práctica, que hoy realiza con Archie y Lilibet.

¿Qué tradiciones navideñas reales sigue replicando Meghan Markle?

Durante su tiempo como miembro activo de la realeza, Meghan tuvo la oportunidad de conocer de cerca las celebraciones navideñas británicas, en especial aquellas que tenían una relación directa con la mesa, siendo así como conoció los tradicionales crackers navideños.

Durante el primer capítulo de su serie “With Love, Meghan: Holiday Celebration”, y en compañía de Will Guidara, la duquesa nos deja ver su lado crafty construyendo este tradicional adorno.

De Sandringhman a Montecino: así fue como Meghan reinventó la tradición

Aunque Meghan solo pasó un par de navidades en Reino Unido, la experiencia dejó una huella profunda al grado de que, en su vida en California, ha decidido mantener viva dicha costumbre, pero adaptándola a su propio estilo.

En su hogar, los tradicionales crackers se convierten en piezas hechas a mano que en su interior llevan detalles llenos de intención, cariño y significado para cada integrante.

Meghan recordó su primer acercamiento a estos detalles resaltando que sintió una conexión muy especial. “Empecé a conocerlos porque siempre tenían un chicote o acertijo del tamaño de una galleta de la suerte y algo dulce dentro”.

Así son los crackers británicos

El origen de estos pequeños “petardos navideños” se remonta a mediados del siglo XIX, cuando en 1847 el dulcero Tom Smith, inspirado por los bombones franceses envueltos en papel, fue que creó una tradición que aún sigue presente, ahora incluso en un hogar en Estados Unidos.

Desde 1906, la fábrica de estos objetos cuenta con un permiso especial para designar diseños y papel especiales para la realeza. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia real, la reina Isabel II era una ferviente admiradora de esta tradición y solía dedicar buen tiempo a la lectura de los mensajes interiores, los cuales emitía en voz alta durante la comida navideña de la familia real en Sandringham.

Meghan Markle tomó una tradición británica, la resignificó y reinterpretó para que permaneciera ahora como costumbre familiar en su hogar en Montecito, convirtiendo la temporada navideña en algo sumamente especial para su esposo e hijos, donde seguramente más de una práctica real se ha de llevar a cabo.