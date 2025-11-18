El comentario “inapropiado” que hizo el rey Carlos III sobre el compromiso de Kate Middleton y el príncipe William

Kate Middleton y el príncipe William se comprometieron en octubre de 2010 durante unas vacaciones privadas por Kenia; sin embargo, la noticia se dio a conocer de manera oficial el 16 de noviembre.

La noticia causó revuelo en todo el país y cuando le preguntaron al entonces príncipe Carlos sobre qué pensaba de su futura nuera y la boda, su respuesta causó cierta polémica e incluso un poco de gracia.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre el compromiso de Kate Middleton y el príncipe William?

La noticia del compromiso se dio a conocer a través de un comunicado de Clarence House el 16 de noviembre de 2010, donde se declaró:

“El Príncipe de Gales [Carlos] se complace en anunciar el compromiso del príncipe Guillermo con la señorita Catherine Middleton. La boda tendrá lugar en la primavera o el verano de 2011, en Londres. Se anunciarán más detalles sobre la fecha de la boda próximamente. El Príncipe Guillermo y la señorita Middleton se comprometieron en octubre durante unas vacaciones privadas en Kenia”.

Tras el anuncio, Kate y William protagonizaron una sesión de fotos en los Apartamentos de Estado dentro del Palacio de St James, con Kate luciendo un vestido cruzado azul de Issa London a juego con su anillo de compromiso de zafiro.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre el compromiso de Kate Middleton y el príncipe William? Chris Jackson/Getty Images

El mismo día que se dio a conocer la noticia, el entonces príncipe Carlos acudió a un acto público en Poundbury en Dorset, y los medios no dudaron en preguntarle sobre el compromiso de su hijo.

“Obviamente, estoy encantado”, dijo antes de hacer la polémica broma: “Llevan practicando bastante tiempo”.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio del príncipe William a Kate Middleton?

Durante una entrevista con el presentador Tom Bradby, el príncipe William y Kate revelaron detalles de la romántica propuesta de matrimonio y por qué él decidió que fuera en Kenia y no en el Reino Unido.

“Estábamos pasando un tiempo a solas con algunos amigos y simplemente decidí que era el momento adecuado. Llevábamos un tiempo hablando de matrimonio, así que no fue una gran sorpresa. La llevé a un lugar bonito en Kenia y le propuse matrimonio”.

Kate respondió: “Fue muy romántico”.

William añadió: “Lo había estado planeando durante un tiempo, pero como cualquier hombre sabe, se necesita cierta motivación para ponerse en marcha. Lo estaba planeando y, de repente, África me pareció el lugar perfecto. Era precioso en ese momento. Había planeado un poco mostrar mi lado romántico”.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre el compromiso de Kate Middleton y el príncipe William? Max Mumby/Indigo/Getty Images

William y Kate se casaron en una boda de ensueño en la Abadía de Westminster el 29 de abril de 2011, que fue vista por 17,6 millones de espectadores solo en el Reino Unido.