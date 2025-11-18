Kate Middleton y el príncipe Willian piensan celebrar el aniversario de su compromiso con una cita romántica muy especial

El pasado 16 de noviembre fue el aniversario del compromiso de Kate Middleton y el príncipe William, y tal parece que están listos para vivir una cita romántica, pues la pareja asistirá al Royal Variety Performance en el Royal Albert Hall.

La cita es el próximo 19 de noviembre y contará con la presentación musical de varios artistas británicos de renombre internacional, como parte de una fundación benéfica que apoya a los artistas.

Kate Middleton y el príncipe William asistirán al Royal Variety Performance

Los príncipes de Gales se preparan para las fiestas navideñas, pues son los invitados de honor en la Royal Variety Performance de este año, que se celebrará en el Royal Albert Hall, a poca distancia en coche de su casa londinense, el Palacio de Kensington.

El espectáculo beneficia a la Royal Variety Charity, que apoya a quienes han trabajado profesionalmente en el mundo del espectáculo, y que desde 2024, presta especial atención a quienes necesitan ayuda debido a problemas de salud mental, un tema que preocupa profundamente tanto a Kate como a William.

La velada estará presentada por el humorista británico Jason Manford, y contará con las presentaciones musicales de estrellas como Jessie J y el cantante islandés Laufey, mientras que la pareja real también disfrutará de un recital exclusivo de Paddington The Musical a cargo del compositor del espectáculo, Tom Fletcher, y una actuación de los elencos del West End y París de Les Misérables, incluidos Michael Ball y Matt Lucas , para conmemorar el 40 aniversario del espectáculo.

Kate Middleton y el príncipe William en el Royal Variety Performance de 2023 WPA Pool/Getty Images

¿Cómo ha sido la asistencia de Kate Middleton y el príncipe William al Royal Variety Performance en años anteriores?

Los príncipes esperan no ser objeto de algunas bromas, como ya ha ocurrido en el pasado.

En 2014, el humorista Jack Whitehall mencionó a su antigua compañera de clase, la princesa Kate, e hizo alusión a que ambas habían estudiado en el Marlborough College durante una de sus actuaciones.

“Me referí a ella como ‘el amor que se me escapó’. Flirteé un poco, porque dije que fue uno de mis primeros amores platónicos en el colegio”, explicó más tarde en el programa de Jonathan Ross en noviembre de 2014.

Y, en 2023, la última vez que asistieron, William fue captado por las cámaras riéndose a carcajadas durante la actuación del comediante Tom Allen.

