Andrés Mountbatten-Windsor hace su primera aparición pública tras perder sus títulos reales

El ex príncipe Andrés ha sido visto en público por primera vez desde que su hermano mayor, el rey Carlos III, le retiró oficialmente sus títulos reales el pasado mes de octubre, con la condición de que sus hijas, Beatriz y Eugenia de York, mantuvieran su posición en la familia real.

Además de perder sus títulos reales, Andrés Mountbatten-Windsor, debía desalojar Royal Lodge, la propiedad de 30 habitaciones en la que residía él y su ex esposa Sarah Ferguson; sin embargo, con esta nueva aparición, ha dejado entre ver que aún no deja la propiedad.

Andrés Mountbatten-Windsor se deja ver montando a caballo por primera vez tras perder sus título reales

Fue el lunes 17 de noviembre cuando el Daily Mail publicó una fotografía del ex duque de York, ahora conocido solo como Andrés Mountbatten-Windsor, montando a caballo en los terrenos del castillo de Windsor.

La imagen, tomada esa misma mañana, lo mostraba cabalgando junto a una acompañante, también a caballo, mirando hacia la cámara.

El avistamiento sugiere que Andrés aún no ha desocupado Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park, donde ha vivido durante dos décadas.

Además de perder sus títulos reales, Andrés también dejará la residencia y se trasladará a la finca privada de la familia real en Sandringham, luego de que el pasado 30 de octubre se le notificó formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento, y se espera que la mudanza se realice lo antes posible.

La caída en desgracia de Andrés Mountbatten-Windsor

En otro revés, según The Daily Mirror, se han retirado las placas con el nombre de Andrés de edificios públicos en las Islas Malvinas, condecoración que había ganado después de que ayudó a defender este territorio británico de ultramar contra la invasión militar en la década de 1980 como copiloto de helicóptero.

Además de despojarlo de sus títulos reales y residencia, el secretario de Defensa, John Healey, confirmó previamente que Andrés perdió su rango honorífico de vicealmirante en la Marina Real. Sin embargo, el rey Carlos le permitió conservar las medallas obtenidas durante su servicio.

Andrés se retiró de sus funciones públicas como miembro de la realeza en 2019 tras su entrevista con la BBC, en la que habló de su relación con el desprestigiado financiero Jeffrey Epstein, quien murió en prisión ese mismo año.

La reina Isabel le retiró a su hijo sus títulos militares y patronazgos en enero de 2022, después de que un juez rechazara su solicitud de desestimación de la demanda por agresión sexual que Virginia Giuffre había interpuesto contra él.

