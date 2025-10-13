¿Molesto por el nuevo video de Meghan Markle? Así fue la reacción del príncipe Harry luego de la nueva polémica de su esposa

Un video que Meghan Markle compartió mientras viajaba en automóvil por París durante su paso por la Semana de la Moda desató una tormenta mediática hace tan solo unos días: recibió críticas por supuestamente evocar el túnel de Pont d’Alma, el lugar donde Diana perdió la vida en 1997. Lo que parecía una publicación inofensiva se convirtió en la nueva polémica de la duquesa de Sussex.

De acuerdo con reportes de “People”, una fuente cercana al príncipe Harry afirmaría que el duque expresaría cierta molestia al ver lo sucedido.

El video que encendió la controversia

Durante la Semana de la Moda de París, Megan publicó un carrete en Instagram donde aparece recostada en el asiento trasero de un automóvil, con los pies alzados frente al vidrio. Aunque algunos espectadores lo tomaron como una imagen estética más sobre la visita de la duquesa a la capital de la moda, otra parte del público, un poco más crítica respecto a lo compartido, consideró que el clip evocaba la zona cercana al túnel Pont d’Alma. Esa conexión con el lugar de la muerte de Diana generó acusaciones y comparaciones dolorosas por lo “insensible” que pudo haber sido.

El príncipe Harry se muestra “herido”

De acuerdo con la fuente cercana citada por “People”, el príncipe Harry ya había emitido una reacción respecto a la situación. Harry no se sorprendería sobre las críticas que Meghan habría recibido; sin embargo, sí menciona que el hijo menor del rey Carlos y la princesa Diana sí se mostraría visiblemente afectado.

El príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado varias controversias con la realeza Getty Archivo

La fuente afirma que el duque de Sussex se habría sentido “lastimado” al ver que la figura de su esposa fuera usada para alimentar agendas mediáticas. Los reportes indican que Harry había expresado que no permitiría que Meghan cargara sola con el peso de las comparaciones históricas: “Harry quedó dolido y molesto. La muerte de Diana fue utilizada como arma para golpear a su esposa. [Meghan] ni siquiera pasó cerca del túnel”, compartió la fuente.

También se menciona que amigos cercanos expresaron que, aunque el príncipe comprende la exposición pública, este tipo de ataques sí le molestan porque toca heridas personales que la figura de la princesa Diana sigue evocando en él.

Una herida que aún no sana

La duquesa de Sussex hizo su debut en la Semana de la Moda de París acudiendo al desfile de Balenciaga, donde apoyó al nuevo director creativo de la marca, Pierpaolo Piccioli, donde triunfó con un atuendo en blanco que se robó los reflectores.

Esta no es la primera vez que París abre la herida de la lamentable pérdida de la princesa Diana en aquel lejano 1997. Harry describió en sus memorias que durante la semifinal de la Copa Mundial de Rugby, un evento al que asistió en 2007, condujo por el puente donde su madre perdió la vida.

“Fue una pésima idea. Había tenido muchas malas ideas en mis veintitrés años, pero esta fue singularmente desacertada. Me dije a mí mismo que quería cerrar ciclo, pero en realidad no. En el fondo, esperaba sentir en ese túnel lo que sentí cuando JLP me dio los archivos policiales: incredulidad. Duda. En cambio, esa fue la noche en que todas las dudas se desvanecieron. Esta muerte, pensé. Dios mío, se ha ido para siempre”, escribió Harry en “Spare”.

Al igual que su hermano mayor lo hiciera de forma pública hace unos días, dejando claro que, a pesar de ser una figura pública, siempre velaría por el bienestar de sus hijos y esposa, el príncipe Harry dejaría claro con esta reacción que su prioridad es proteger a su familia y mantener a salvo a Meghan Markle de los ataques mediáticos.