Suscríbete
Realeza

La joya más simbólica de Dinamarca: ¿por qué Margarita aún no cede la tiara Naasut a la reina Mary?

La tiara Naasut es una de las piezas más especiales del joyero real danés. Sin embargo, su profundo significado hace que siga siendo símbolo exclusivo de la reina Margarita.

October 13, 2025 • 
Lily Carmona
Reina margarita 2023.jpeg

Actualmente, la reina Margarita II de Dinamarca es la monarca viva con más años de servicio en Europa.

AFP

En el mundo de las joyas reales, pocas piezas concentran tanta historia, poder simbólico y valor diplomático como la tiara Naasut. Obsequiada a la reina Margarita II de Dinamarca por el pueblo de Groenlandia durante su Jubileo de Rubí en 2012, este diseño único ha llamado la atención recientemente por una pregunta que los expertos en realeza se repiten constantemente: ¿por qué la soberana no la ha cedido todavía a la actual reina Mary?

Un regalo de Estado con un mensaje profundo

La tiara Naasut, cuyo nombre significa “flores” en groenlandés, fue creada especialmente para celebrar los 40 años de reinado de Margarita II. Groenlandia, uno de los territorios autónomos que forman parte del Reino de Dinamarca, con apoyo de cinco empresas privadas, quiso rendir homenaje a la monarca con una joya que simboliza su relación con la región ártica y su respeto por la naturaleza.

El diseño, realizado por el orfebre Nicolai Appel, combina oro y diamantes en una estructura floral que evoca la flora de Groenlandia. Para su elaboración se fundieron monedas de oro groenlandés de la mina de Nalunaq en Kirkespirdalen, un gesto que refuerza su carga histórica y sentimental.

Una pieza con valor incalculable

Además de su belleza, la tiara destaca por su diseño modular: puede desmontarse en cinco broches y varias horquillas, permitiendo que la reina la usase en distintas formas según la ocasión. Aunque su valor económico exacto nunca ha sido revelado, se estima que la pieza, de un peso de aproximadamente un cuarto de kilo, está valuada en 40.000 euros aproximadamente debido a los materiales que la conforman y el trabajo artesanal que la acompaña.

Sin embargo, su verdadero valor radica en el vínculo emocional y político que representa entre Groenlandia y Dinamarca. Por eso se considera una joya de Estado, y no una pieza personal dentro del joyero privado de la familia real.

¿Por qué la reina Mary aún no la ha llevado?

Desde que Federico V ascendió al trono en enero de 2024, la reina Mary ha lucido varias tiaras emblemáticas del joyero danés, como la tiara de rubíes o la tiara de perlas de Connaught, pero nunca la Naasut.

La razón, según lo que se especula entre algunos medios escandinavos especializados en realeza, es que la pieza sigue siendo considerada una propiedad simbólica de Margarita II. La exmonarca conserva su título de reina y continúa participando en actos oficiales, por lo que se entiende que la tiara permanecerá bajo su resguardo mientras ella viva. Además, se cree que cuando llegue el momento de heredarse, esta joya real podría pasar directamente al tesoro nacional como símbolo de continuidad entre generaciones.

Más allá del brillo de su estructura, la tiara Naasut representa la unión entre la tradición, la historia y el respeto hacia la identidad groenlandesa dentro de la monarquía danesa. Por ello, aunque el público espera por ver a Mary de Dinamarca portarla, todo apunta a que, por ahora, la joya seguirá siendo parte de la historia y legado de Margarita II.

También puedes leer:
Mary de Dinamarca
Realeza
Conoce a la familia de Mary Donaldson: quiénes son los padres y hermanos de la próxima reina consorte de Dinamarca
January 10, 2024
 · 
Emma Duarte
rey Felipe VI y Letizia Ortiz.jpg
Realeza
Se revelan cuáles habrían sido las condiciones que el rey Felipe VI impuso a Letizia Ortiz en caso de divorcio
January 11, 2024
 · 
Emma Duarte

Reina Margarita
Lily Carmona
Relacionado
Cortes de pelo antiedad
Belleza
¡Bye pelo largo! Estos son los 5 cortes de pelo efecto lifting que todas están usando para disimular arrugas
October 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Príncipe Harry en los Juegos Invictus 2023
Realeza
¿Molesto por el nuevo video de Meghan Markle? Así fue la reacción del príncipe Harry luego de la nueva polémica de su esposa
October 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Adornos de Navidad que debes evitar según el Feng Shui
Estilo de vida
Adornos de Navidad: estos son los que no debes poner en tus decoraciones si quieres evitar la mala suerte según el Feng Shui
October 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Se dice que el rey Carlos III se siente traicionado por el príncipe William
Realeza
¿El rey Carlos III se sintió traicionado por el príncipe William? Aseguran que han dejado de hablarse
October 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez