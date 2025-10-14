¡Hola 2015! Kylie Jenner revive su era más icónica y demuestra que el estilo “King Kylie” nunca pasó de moda

La reina de los 2010 ha vuelto a su trono de belleza. Kylie Jenner, quien transformó por completo la industria del maquillaje con sus primeros “lip kits” hace casi diez años, ha apostado por retomar una de sus épocas de oro para revivir su alter ego: “King Kylie” y traer de vuelta todo ese brillo turquesa, el grunge-glam y la nostalgia de una era que marcó a toda una generación.

El regreso de “King Kylie” no solo es un homenaje a sus raíces, sino también un regalo para sus seguidoras más leales. Con un estilo más maduro, pero igual de icónico, la empresaria demuestra que su reinado en el mundo de la belleza sigue tan fuerte como en el ahora lejano 2015.

Una colección con espíritu nostálgico

El próximo 18 de octubre, Kylie lanzará oficialmente “King Kylie Collection”, una edición especial de Kylie Cosmetics inspirada en su estética original de 2015. En esta línea, la también fundadora recupera algunos de sus productos más amados: los glosses metálicos, la paleta de sombras y, por supuesto, los icónicos kits de labios en nuevos tonos inspirados en su característico estilo.

En una publicación reciente en su cuenta oficial de Instagram, la empresaria agradeció a sus fans por mantener viva la esencia de “King Kylie” y confesó que este relanzamiento fue motivado por ellos: “Quería darles justo lo que estaban esperando”, escribió junto a una imagen en la que ella posa con una corona azul y destellos metálicos.

El regreso del alter ego que definió una era

Con tan solo 17 años, Kylie se convirtió en un fenómeno global. Su estilo rebelde, sus labios perfectamente delineados y su melena azul verdosa marcaron el inicio de una nueva estética que mezclaba glamour con rebeldía.

En aquel entonces, la “era King Kylie” inspiró a miles de jóvenes a experimentar con el maquillaje, convirtiendo a la menor del clan Kardashian en una figura generacional.

Ahora, ya con 29 años, Kylie mira atrás y celebra esa etapa como el punto de partida de su imperio de belleza. En sus redes incluso recreó parte de su look original: cejas gruesas, contour pronunciado y una melena azul metálica, recordando por qué su influencia sigue intacta.

Un guiño a los fans que crecieron con ella

La nostalgia juega un papel clave en este relanzamiento. Aquella generación que en 2015 seguía cada tutorial de maquillaje de Kylie, hoy ronda los 30, y este regreso conecta directamente con esa etapa de juventud, brillo y atrevimiento, siendo, probablemente, el regreso del maximalismo y el maquillaje cargado. “King Kylie” no solo representa una estética, sino también un momento cultual que marcó el inicio de una nueva era digital.

Incluso su hija Stormi, de 7 años, ha reaccionado a las icónicas mechas azules de su mamá. En un tono divertido, la pequeña comentó que la peluca azul y el vestido de su mamá no combinaban.

Con el lanzamiento de “King Kylie Collection”, la empresaria no solo hace un viaje nostálgico, sino que demuestra que la autenticidad y la reinvención pueden coexistir de forma equilibrada. Kylie Jenner nos estará regalando una nueva versión de su marca, su imagen y, estamos seguras, una nueva tendencia.