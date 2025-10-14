Suscríbete
¿Cómo surgió el flechazo entre Katy Perry y Justin Trudeau? El romance más inesperado del 2025

Desde una cena en Montreal hasta fotos cariñosas en un yate, las especulaciones sobre una relación entre la cantante y el ex primer ministro parecen haber confirmado que entre ellos sí hay una relación.

October 13, 2025 • 
Lily Carmona
Katy Perry y Justin Trudeau en cita romántica

¿Katy Perry y Justin Trudeau estarían confirmando su relación?

Getty Images

Lo que comenzó como simples especulaciones se ha convertido en uno de los romances más comentados del año: Katy Perry y Justin Trudeau estarían saliendo. Después de ambos atravesar rupturas en sus vidas personales, el flechazo entre la estrella pop y el político parece haberse convertido en una realidad. Aunque ninguno de los dos ha confirmado por completo su relación, unas fotos recuperadas por “The Daily Mail” este fin de semana han generado especulaciones, llevando a los fanáticos a asegurar que este par está teniendo un romance. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre cómo empezó su historia de amor.

Una cena romántica en Montreal

El primer indicio sobre una conexión entre Katy y Justin surgió el pasado 28 de julio de 2025, cuando ambos fueron vistos cenando en el exclusivo restaurante Le Violon, en Montreal. Perry ya había anunciado su separación del actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de casi una década y con quien tiene una hija en común, la pequeña Daisy.

De acuerdo con testigos, entre los que se encontraron comensales y mismos miembros del staff del restaurante, la pareja tuvo una cena relajada, sin gestos o muestras de afecto, pero sí con una química importante que fue la que dio pie y la primera pista de que entre ambos se estaba cocinando algo.

Katy Perry y su gira en Canadá

La razón por la que la cantante de “Teenage Dream” se encontrara en Montreal en aquel momento era debido a su gira “The Lifetimes Tour”, pues incluía varias fechas en Canadá. Durante estas presentaciones, hay reportes de que Trudeau asistió a uno de sus shows; fanáticos de la cantante incluso viralizaron fotos del ex primer ministro disfrutando del concierto en primera fila. Por supuesto que esto alimentó aún más los rumores de cercanía entre ambos.

A lo largo de los siguientes meses, fuentes cercanas aseguraron que ambos se mantuvieron en contacto frecuente, a pesar de que ella tenía una agenda llena en la que tuvo que viajar por casi todo el mundo.

Un beso en el yate, ¿señales claras de una relación?

El punto que más revuelo causó fueron las imágenes recién captadas por la publicación “The Daily Mail”, las cuales fueron obtenidas el pasado 12 de octubre en California. En las imágenes, la pareja se encuentra disfrutando de un tiempo juntos sobre un yate en actitudes cariñosas: abrazos, besos y una cercanía visible.

Rápidamente, estas imágenes le dieron la vuelta al mundo y muchos interpretaron esto como una confirmación visual del romance.

Aunque ni Katy Perry ni Justin Trudeau han confirmado públicamente su relación, los encuentros, las imágenes y el historial de sus rupturas dejan claro que el flechazo es una posibilidad y es probable que sí estén saliendo. Si bien, aparentemente, el romance está en su etapa discreta, podríamos estar siendo testigos de los primeros encuentros de la que sea una gran historia de amor. El futuro nos lo dirá.

