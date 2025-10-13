7 cortes de pelo otoñales que rejuvenecen el rostro y ocultan la papada

Renuévate como la naturaleza en el otoño, si está buscando un look que te ayude a transformar tu imagen, pero que además estilice el rostro para quitarte algunos años de encima, y sea capaz de crear un efecto visual que disimule la papada, estos cortes de pelo serán tus mejores aliados.

Cortes de pelo que rejuvenecen y disimulan la papada

Estos cortes de pelo se han convertido en atemporales por su efecto antiedad que van desde los más clásicos con movimiento, hasta los más modernos con capas estratégicas que te dan una imagen moderna y juvenil.

Estos son algunos de los cortes que te ayudan a estilizar el rostro y disimular la papada esta temporada otoñal:

Bob invertido

Este corte se distingue por su forma más corta en la nuca y alargada al frente, un contraste que estiliza la silueta, alarga el cuello y define el mentón, logrando disimular la papada y aportar un toque de elegancia.

Long bob desfilado

Es la versión más versátil del lob, sus capas suaves dan movimiento y volumen que se adaptan para conseguir el efecto más favorecedor en el rostro, creando una silueta mucho más afinada y luminosa.

Corte en capas largas

Este corte es ideal para crear un look moderno y juvenil, pero sin sacrificar el largo de tu melena, que va de las medias a las XL, logrando un efecto lifting natural, gracias a sus capas estratégicas que pueden suavizar las líneas de la mandíbula.

Shag moderno

Inspirado en la década de los 70, se ha convertido en uno de los favoritos del 2025, por su aire moderno que rejuvenece el rostro y puede estilizar el rostro gracias a sus capas desfiladas que crean textura y movimiento para disimular la papada.

Pixie con flequillo largo

El pixie es uno de los cortes de pelo más modernos que rejuvenece y estiliza el rostro al instante, el flequillo lateral alarga visualmente el rostro y centra la atención en los ojos, uno de los trucos más usados por los estilistas para restar años.

Corte mariposa

Ha sido uno de los cortes de pelo más populares y en tendencia del 2025, sus capas que evocan las alas de las mariposas, aportan volumen en la parte superior del rostro, enmarcando las facciones y suavizando los contornos inferiores, que ayuda a disimular la papada y el rostro redondo.

Melena midi con flequillo cortina

Ni corta ni larga, es una de las melenas favoritas del otoño por su versatilidad, su flequillo cortina equilibra los rasgos y estiliza el cuello, mientras que su forma ligeramente redondeada da una sensación de juventud natural.

Consulta a tu estilista para saber cuál es el corte en tendencia que más te favorece para crear un look que rejuvenezca tu imagen y estilice tu rostro.

