Copper hair: 6 formas de llevar el tinte más bonito del otoño para rejuvenecer después de los 40+

El copper hair o tinte cobrizo, se ha convertido en uno de los colores más populares de la temporada otoñal, pues es perfecto para quienes buscan un cambio de look atrevido y con maravilloso efecto rejuvenecedor.

El copper hair ilumina el rostro, aporta calidez a la piel y realza los rasgos con un toque sofisticado y moderno, especialmente en mujeres de más de 40 que buscan una cambio de look favorecedor.

¿Cómo es el copper hair?

El copper hair es un efecto de color que se caracteriza por su combinación de matices rojizos, anaranjados y cobrizos, que crean un color cálido y luminoso que resalta las facciones del rostro y el tono de piel para un efecto lleno de vitalidad.

Los efectos de los tonos cobrizos van desde los más suaves y naturales, a los más dramáticos e intensos, la elección dependerá del efecto que quieras darle a tu melena.

¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo?

Estas son algunas formas de llevar el copper hair o tinte cobrizo más bonito de la temporada otoñal, para renovar tu look con estilo y elegancia.

Cobrizo natural

Este tono con matices dorados y rojizos, es la opción ideal para quienes buscan un cambio sutil pero impactante, se caracteriza por su acabado luminoso y elegante. Favorece especialmente a pieles cálidas, ya que les aporta un brillo sutil y saludable al rostro.

Cobrizo con reflejos miel

Este tono cobre con reflejos en tonos miel crea un efecto que da mayor profundidad y movimiento a la melena, lo que suaviza los rasgos para una imagen visualmente más rejuvenecida.

Los expertos recomiendan este tono de copper hair para quienes tienen el pelo fino y buscan agregar volumen de manera visual.

Cobrizo oscuro intenso

Este tinte es perfecto para pieles morenas o castañas que buscan un look más audaz, este copper hair más profundo es la elección ideal para relatar el brillo del pelo, mientras agregas un toque sofisticado y misterioso a tu look.

Cobrizo rosado o rose copper

Es una de las versiones más modernas y femeninas del famoso tono cobrizo, su matiz rosado ilumina la piel y aporta un efecto lifting al instante que rejuvenece para un look moderno, sofisticado y lleno de frescura.

Copper hair balayage

Si buscas un efecto de color sin renunciar al color natural de tu pelo, el balayage cobrizo será una maravillosa opción para iluminar tu melena de una forma natural y sin tanto mantenimiento.

Tu melena no solo se verá más luminosa y sedosa, este efecto de color también ilumina tu rostro para darte una apariencia más fresca y moderna.

Cobrizo dorado

La fusión entre el cobre y el dorado crea un tono cálido y radiante que favorece a todo tipo de pieles. Este color refleja la luz de manera espectacular, aportando juventud y vitalidad al instante.

Antes de decidir cuál es el mejor tono para ti, consulta con un estilista para que te ayude a definir qué tono de copper hair es el que más te favorece para crear un look moderno y juvenil.

