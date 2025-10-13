El vínculo entre el rey Carlos III y Kate Middleton que desata los celos de Camilla: “Es la hija que nunca tuvo”

Kate Middleton y el rey Carlos III han atravesado por una de las etapas más complicadas de su vida, ambos fueron diagnosticados con cáncer y han logrado salir adelante, lo que ha creado un vínculo muy especial entre ambos.

Algunos asesores del palacio, aseguran que esto ha creado un vínculo inquebrantable entre Carlos y Kate, que ha comenzado a molestar a algunos miembros de la familia, en especial a la reina consorte, Camilla, quien no ve con buenos ojos el futuro de Kate como reina.

El vínculo entre el rey Carlos III y Kate Middleton que desata los celos de la reina Camilla

Para nadie es un secreto que la relación de Camilla con Kate Middleton y el príncipe William no es muy cercana y está llena de diferencias, pues hay quienes aseguran que la reina consorte nunca ha visto con buenos ojos a Kate por su origen.

Estas diferencias se han incrementado con la reciente aprobación de Carlos a Kate, quien supuestamente vería en ella a la “hija que nunca tuvo”.

Un cortesano reveló a Radar Online: “Carlos depende de Catalina más de lo que la mayoría cree. Valora su serenidad, su discreción y su firmeza. Incluso ha hablado de ella como la hija que nunca tuvo. Pero tal cercanía no está exenta de consecuencias: genera inquietud en otros ámbitos”.

El biógrafo Christopher Anderson asegura que el brillo de Kate es lo que más molesta a Camilla, y asegura que Kate no debería de llevar la corona por no provenir de una familia noble.

“La realidad es que Camilla nunca imaginó a Catalina como la portadora de la corona”.

Kate Middleton saludando y mostrando respeto hacia el rey Carlos III con un beso y una reverencia. Pool/Getty Images

¿Por qué el rey Carlos III admira a Kate Middleton?

A pesar de que Camilla ha manifestado abiertamente su desdén por Kate, el rey Calor III ha manifestado su admiración por la princesa de Gales en más de una ocasión, algunos han rescatado un discurso que dió en 2023, donde recordó la propuesta de matrimonio de su hijo William.

“Fue aquí, con vistas al Monte Kenia, donde mi hijo, el Príncipe de Gales, le propuso matrimonio a su esposa, ahora mi amada nuera”.

Kate también ha correspondido a estas muestras de cariño del rey, en el reciente funeral de la duquesa Catalina de Kent, ella saludó a Carlos cálidamente con besos en ambas mejillas antes de hacer una reverencia, un momento considerado emblemático de su relación.

Un alto funcionario afirmó: “Es evidente que Carlos se fortalece con Catalina. La forma en que ha gestionado las exigencias del deber real le ha granjeado una admiración duradera. Pero su creciente influencia dentro del palacio es evidente, y eso inquieta a algunos”.

