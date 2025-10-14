Uñas acrílicas 2026: 5 tendencias en manicure que rejuvenecen las manos

Si hay algo que nunca pasa de moda es tener las manos lindas, pero este 2026, las uñas acrílicas llegan con la nueva filosofía de menos exageración y más elegancia. Se llevan los tonos suaves, los brillos delicados, además de las formas que rejuvenecen las manos sin perder estilo.

1. Uñas acrílicas tono latte

El tono latte será el nuevo favorito de las amantes del minimalismo. Es ese color café con leche que se funde con tu piel, alarga los dedos visualmente y suaviza las manos. Es ideal si buscas un look natural, discreto y con un toque de calidez.

2. Uñas acrílicas “glazed”

La tendencia glazed (sí, la que puso de moda Hailey Bieber) sigue con fuerza este año. El secreto está en su acabado perlado, que refleja la luz y da un efecto de piel hidratada. Lo mejor es llevarlas cortas o medianas, con tonos como rosa bebé, durazno o nude brillante. Son femeninas, elegantes y perfectas si buscas ese efecto “manos jóvenes”.

3. Uñas acrílicas almendra rosa bebé

Si hay un color que nos favorece a todas, es el rosa bebé porque da luz, ternura y con un aire juvenil. Si la usas con la forma de almendra, las uñas lucen más estilizadas y equilibradas, logrando ese toque romántico sin caer en lo infantil.

4. Francesa con líneas plateadas

La francesa vuelve, pero reinventada y este 2026 se lleva con líneas plateadas muy finas que iluminan las manos, mientras crean un efecto de elegancia sin ser exageradas.

5. Uñas acrílicas milky white

El blanco lechoso será el tono estrella del año. Tiene un acabado limpio y sutil que da luminosidad y frescura. Es ese tipo de color que hace ver las manos más suaves y los dedos más largos. Si lo quieres con un toque de glamour, añade un poco de brillo transparente o mini destellos dorados.

En 2026, la tendencia es clara porque busca menos saturación, más luz, así que los tonos naturales, los acabados nacarados y las formas suaves serán los aliados perfectos para lograr ese efecto rejuvenecedor que tanto buscamos.

