Realeza

¿Qué quiere ser de grande el príncipe Louis? Kate Middleton revela la peligrosa profesión que ha elegido

El hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William ya tiene claro qué quiere ser de grande, y la profesión que ha elegido el pequeño Louis es de alto riesgo.

October 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El príncipe Louis se caracteriza por ser el más extrovertido de los tres hijos de Kate Middleton y el príncipe William, y tal parece que le gustan las emociones fuertes, un gusto familiar que al parecer ha sido heredado de su padre y otros miembros de la familia.

La princesa de Gales fue quien reveló la profesión que su hijo menor quiere seguir cuando sea grande, una decisión que al parecer le pondría los pelos de punta a la reina Isabel II, si estuviera viva.

¿Qué quieres ser de grande el príncipe Louis?

Durante su visita el pasado 2 de octubre a la RAF Coningsby por primera vez desde que el rey Carlos la nombró como su Comodoro Aéreo Honorario Real, para visitar las instalaciones, Kate Middleton reveló la futura profesión de su hijo menor Louis.

La Princesa de Gales se reunió con el personal de Alerta de Reacción Rápida y vio un avión Typhoon de combate, algo que según ella, le hubiera encantado ver a sus hijos, sobre todo al pequeño Louis, pues quiere ser piloto.

Se van a enfadar mucho cuando sepan que vi un Typhoon sin ellos”, comentó Kate. “Especialmente el príncipe Louis, que sueña con convertirse en piloto, confió un poco más tarde”.

Animada por los testimonios de los militares de la RAF en Coningsby, la princesa prometió que les diría a sus hijos que una carrera así requiere “ocho años de formación y mucho trabajo”.

La pasión de Louis por el aire que fue heredada de su padre

La pasión de Louis por los aviones no es del todo una sorpresa, pues viene de una generación de hombres que han aprendido a pilotar aviones, sobre todo helicópteros, su bisabuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, era un piloto experimentado.

El marido de la reina Isabel II acumuló cerca de 6.000 horas de vuelo, según la web de la Casa Real, en unos sesenta aviones diferentes, incluido el Concorde.

El rey Carlos III también aprendió a volar, aunque no adquirió la pasión de su padre por el aire, pues dejó de hacerlo muy pronto.

Sin embargo, su padre, el príncipe William aprendió a volar y se dedicó a misiones de búsqueda y rescate a bordo de helicópteros que actuaban como ambulancias aéreas, mientras que su tío, el príncipe Harry, sirvió como copiloto artillero a bordo de un helicóptero durante una misión en Afganistán.

El príncipe William habla de las travesuras de su hijo menor Louis

El príncipe William habla de las travesuras de su hijo menor Louis

Getty Images

Sin embargo, esta pasión de los hombres de la realeza por el aire, le causaba escalofríos a la reina Isabel II, pues le tenía pánico a los helicópteros y se negaba a volar en ellos.

príncipe Louis kate middleton
Melisa Velázquez
