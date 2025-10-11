El príncipe William sobre cómo lo marcó el divorcio de sus padres: “es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia”

El príncipe William y el príncipe Harry crecieron frente al escrutinio público, y de acuerdo con el heredero al trono del Reino Unido, esta atención de los medios fue lo que causó que el matrimonio de sus padres se deteriorara aún más rápido.

Diana y el entonces príncipe Carlos se casaron el 29 de julio de 1981; sin embargo, la felicidad les duró muy poco, en gran parte por el prolongado romance de Carlos con Camilla Parker Bowles, aunque hubo infidelidad por ambas partes.

Tras varios años de turbulencia, la pareja decidió separarse en 1992 en medio de la polémica, pues la princesa Diana ofreció una entrevista con Martin Bashir en 1995 donde declaró: “Éramos tres en este matrimonio, así que estábamos un poco apretados”, su divorcio se formalizó el 28 de agosto de 1996.

¿Cómo afectó el divorcio de Diana y Carlos al príncipe William?

Durante su larga conversación con Eugene Levy, William habló de su deseo porque sus hijos tengan una infancia “normal” y se desarrollen en un ambiente familiar cálido donde se sientan protegidos y amados, un sentimiento que él mismo experimentó con su madre, la princesa Diana.

“Creo que es muy importante que se cree ese ambiente en casa. Hay que tener esa calidez, esa sensación de seguridad, protección, amor”, dice. “Todo eso tiene que estar ahí, y sin duda fue parte de mi infancia”, añade, aunque admite: “Mis padres se divorciaron a los 8 años, así que eso duró poco tiempo”.

Fue entonces cuando finalmente también habló del impacto que tuvo el complicado matrimonio de sus padres en su infancia, y cómo le afectó finalmente que llegaran al divorcio.

“Aprendes de ello y te aseguras de no cometer los mismos errores que tus padres”, señala William. “Creo que todos lo intentamos, y solo quiero hacer lo mejor para mis hijos, pero sé que el drama y el estrés de pequeños te afectan mucho cuando eres mayor”.

El príncipe William junto a sus padres Diana y Carlos Getty Images

El príncipe de Gales también mencionó cómo la atención mediática puede afectar una relación, y la forma en que él y Kate tratan de mitigar para mantener a salvo su privacidad.

“De niño, vi eso con mis padres. Los medios de comunicación eran tan insaciables en aquel entonces. Es difícil recordarlo ahora, pero eran mucho más insaciables. Querían absorber hasta el último detalle, y estaban en todo, literalmente en todas partes. Sabían cosas, estaban en todas partes.

Si dejas que eso se infiltre, el daño que puede causar a tu vida familiar es algo que juré que nunca le sucedería a la mía. Por eso, mantengo una postura muy firme sobre dónde creo que está ese límite y lucharé contra quienes lo sobrepasen”, añade William.

