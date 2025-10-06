El príncipe William se prepara para transformar la monarquía cuando sea rey: “son cambios que deben ocurrir”

Como futuro rey del Reino Unido, el príncipe William se prepara para ocupar la corona una vez que se lo permita su padre, el rey Carlos III, y ha pensado en el tipo de soberano que piensa ser y los cambios que le gustaría hacer en la institución.

William se perfila como un rey que logrará conseguir el equilibrio entre las tradiciones y la modernidad, y no solo lo hace por él, también por su hijo, el príncipe George que le sigue en sucesión.

El príncipe William promete hacer cambios en la monarquía británica cuando sea rey

El príncipe de Gales reflexionó sobre su papel como futuro rey durante su conversación con Eugene Levy, para el capítulo, “Viviendo la vida real en el Reino Unido”, para la tercera temporada de la serie ‘The Reluctant Traveler’.

“Algún día serás rey de Inglaterra. ¿Piensas siquiera en eso?”, le preguntó Levy a William mientras caminaban por los jardines.

“No es algo en lo que piense al despertarme por la mañana, porque para mí, ser auténtico, ser yo mismo y ser genuino es lo que me motiva”, responde William. “Y luego puedes ponerle las etiquetas y roles que se te ocurran, pero si no soy fiel a mí mismo, a lo que defiendo y en lo que creo, entonces da igual quién seas, se pierde”, continúa William.

William sabe que tiene una gran responsabilidad en las manos, pero está convencido de que si se pierde así mismo, no logrará ser el rey que el pueblo se merece.

“Me tomo mis roles y mis responsabilidades muy en serio, pero es importante, como te dije antes, que no sientas que te poseen; tienes que poseerlos tú”.

Es aquí cuando Levy le pregunta a William si piensa hacer grandes cambios en la monarquía cuando sea rey.

“Creo que puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y lo acepto y lo disfruto; no le temo”, dice William. “Eso es lo que me entusiasma: la idea de poder generar un cambio. No un cambio radical, sino cambios que creo que deben ocurrir”.

¿Cómo lidia el príncipe William con la historia de su familia?

William será el rey de una dinastía que lleva años en el poder, y que ha dejado un legado histórico muy importante, un tema que pudo discutir con Eugene: “¿Alguna vez te sientes abrumado solo por la historia del lugar?”, pregunta Levy.

“Cuando lo dices así, ¡parece que debería decir que sí!”, responde William mientras ambos ríen. “Pero no, no diría que la historia me abruma. Hay otras cosas que me abruman, pero no la historia, no. Porque creo que, si no tienes cuidado, la historia puede ser un verdadero peso y un ancla a tu alrededor, y puedes sentirte asfixiado y demasiado limitado por ella”, continúa William.

William confesó que lo que realmente lo abruma y preocupa, es el bienestar de su familia:

“Las cosas familiares me agobian bastante”, dice William. “Ya sabes, la preocupación o el estrés por la familia me agobian bastante. Pero en cuanto al trabajo y cosas así, no me siento demasiado abrumado”.

