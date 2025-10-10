Suscríbete
La amiga que donó un riñón a Selena Gómez rompe el silencio tras su boda con Benny Blanco

Francia Raisa, la amiga que donó un riñón a Selena Gomez, no fue invitada a su boda con Benny Blanco, y su reacción ante la celebración no pasó desapercibida.

October 10, 2025 • 
Melisa Velázquez
Francia Raisa no fue invitada a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Getty Images

Tras su diagnóstico de Lupus, Selena Gomez comenzó a tener varias complicaciones, y en el 2017 tuvo que recibir un trasplante de riñón, su amiga, Francia Raisa, fue quien decidió apoyarla en ese momento y donar uno de sus riñones para salvarle la vida.

En ese momento parecía que su amistad sería para siempre; sin embargo, algo sucedió entre ellas y su amistad no resistió al paso del tiempo, un hecho que ha sido confirmado con la boda de Selena con Benny Blanco.

Francia Raisa reacciona a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Para los fans, la ausencia de Francia Raisa en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco no pasó desapercibida, y muchos comenzaron a especular sobre si la actriz y cantante había invitado o no a la amiga que le había salvado la vida.

Durante una entrevista para el programa de televisión, Primer Impacto, Raisa de 37 años fue cuestionada sobre si había sido invitada a la boda de Selena, la respuesta de la tambien actriz, dejó ver que no.

Sí, sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella”, exclamó con un dejo de nostalgia la estrella de How I Met Your Father e hija del locutor hondureño Renán Almendárez Coello “El Cucuy de la mañana”.

Francia continuó diciendo que estaba agradecida por haber podido donarle su riñón para que siguiera cumpliendo sus sueños:

Mira, tiene vida”, exclamó Raisa, “ya es billonaria (sic) y pues...estoy agradecida que pude hacer eso por ella”.

Selena Gomez siempre estará agradecida con Francia Raisa

En 2023 Selena se pronunció ante los rumores de que estaban distanciadas exclamando que Francia era su “mejor amiga”, en entrevista con Apple TV+.

Nunca, jamás estaré más en deuda con alguna persona que con Francia”, exclamó entonces la fundadora de Rare Beauty. “La idea de que alguien ni siquiera se la piensa para convertirse en un donante [de un órgano] es increíblemente abrumadora”.

A pesar de que en más de una ocasión Selena ha expresado el agradecimiento hacia Francia, es evidente que ya no son amigas, o por lo menos su vínculo ya no es tan fuerte como lo fue algún día.

Selena Gomez Francia Raisa
Melisa Velázquez
