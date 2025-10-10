Plutón directo en Acuario: ¿qué significa, cuándo comienza y cuáles son los signos del zodiaco más favorecidos?
El próximo 13 de octubre el planeta Plutón arranca directo en el signo de Acuario, y algunos signos se verán beneficiados con este tránsito que viene a desbloquear lo que tanto estaba esperando.
Plutón ha estado en el signo de Acuario desde noviembre de 2024, su energía es revolucionaría y transformadora; sin embargo, se había mantenido retrógrado desde el 5 de mayo, poniendo en pausa muchos proyectos y acontecimientos.
Este 13 de octubre finalmente se pone directo de nuevo, causando grandes cambios a nivel colectivo, y beneficiando a algunos signos del zodiaco que finalmente tendrán luz verde para avanzar y crear cambios significativos en sus vidas.
¿Qué significa Plutón directo en Acuario?
Plutón es el planeta de la transformación y el renacimiento, mientras que Acuario es un signo asociado a la innovación, la libertad y los cambios colectivos, durante su retrogradación, muchos signos enfrentaron procesos de limpieza emocional y ruptura con viejas estructuras.
Ahora que se pone directo, la energía se libera y nos da la oportunidad de construir nuevas bases, y algunos signos del zodiaco se verán más beneficiados que otros, y hasta se podrían sentir liberados.
Plutón directo en Acuario: los signos más beneficiados
Después de meses de sentirse perdidos y estancados, estos signos finalmente se sentirán liberados y podrían comenzar a conectar con su poder interior y hacer grandes cambios en sus vidas.
Acuario
Eres el signo más beneficiado con esta energía, vivirás una transformación interna que te llevará a pedir exactamente lo que quieres, transformarás tus hábitos y estilo de vida, pues buscas proyectar una imagen diferente.
Será el momento perfecto para dejar salir tu lado más auténtico y original, date la oportunidad de brillar y sembrar con consciencia tus próximos proyectos.
Géminis
Se abre un nuevo ciclo de expansión mental, te llegarán nuevas ideas y proyectos innovadores que te permitirán conectar con nuevas personas, muchas de ellas serán una gran influencia hacia tu crecimiento personal y profesional.
Libra
Has pasado por una temporada de muchos cierres y despedidas, has tenido que soltar vínculos que creías que serían para toda la vida, pero finalmente ha llegado tu momento, el Universo te ayuda a encontrar nuevos aliados y relaciones que te empoderan.
La energía de Plutón te ayudará a establecer relaciones más equilibradas, y podrás brillar en equipo.
Capricornio
Con este tránsito se pone fin a un extenso proceso de transformación, tanto interna como externa, después de años de introspección y búsqueda, Plutón directo te brinda la posibilidad de afianzar lo que han logrado reconstruir.
Es una etapa de estabilidad y madurez, en la que surge de manera natural el deseo de edificar la vida sobre cimientos más verdaderos y sólidos.