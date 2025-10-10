Meghan Markle lleva la camisa con jeans de mezclilla, el combo otoñal que todas queremos en la oficina
Si hay algo que Meghan Markle sabe hacer a la perfección es convertir lo simple en elegante y esta vez lo demostró con un look que ya está dando de qué hablar.
Meghan Markle fue vista luciendo una camisa con estampado impecable y unos jeans de mezclilla azul medio, una combinación tan sencilla como elegante que ya se volvió inspiración para quienes buscan verse arregladas sin perder comodidad.
El conjunto tiene ese aire clásico que nunca falla, pero con el toque moderno que caracteriza a Meghan: mangas remangadas, camisa ligeramente suelta y jeans rectos de tiro alto. Nada está forzado, todo fluye con naturalidad. Es el tipo de look que te permite ir de una reunión a una comida con amigas sin tener que pensar demasiado qué ponerte.
El estilo de Meghan Markle que se siente real
Parte del encanto de Meghan es que no intenta impresionar, simplemente viste con confianza y eso se nota. Su outfit tiene ese equilibrio que muchas mujeres buscan; lo profesional con lo relajado, lo pulido con lo cotidiano. La camisa aporta luz, estructura y ese toque pulcro que siempre rejuvenece, mientras que los jeans de mezclilla equilibran el look con una vibra casual.
Para completar el conjunto, eligió botines color camel, un bolso neutro y accesorios dorados discretos. Detalles que no roban protagonismo, pero suman elegancia. Es el tipo de combinación que puedes recrear fácilmente con lo que ya tienes en tu clóset, lo mejor, nunca pasa de moda.
Por qué este combo es tan favorecedor
Más allá de la tendencia, hay algo en esta fórmula que favorece a todas las edades. Los jeans de corte recto ayudan a alargar la figura y marcan la cintura de manera sutil, mientras que la camisa fluida da movimiento y evita que el look se vea rígido.
Si quieres hacerlo tuyo, puedes cambiar los botines por mocasines o sneakers blancos, añade un blazer beige o gris para un toque más formal o incluso sumar un pañuelo estampado al cuello para un guiño parisino.
Ahora que la extravagancia está de moda, Meghan Markle nos recuerda que la verdadera elegancia está en lo simple. No se trata de seguir todas las tendencias, sino de saber elegir las prendas que te hagan sentir segura, cómoda y con estilo.
Su camisa con jeans no son solo un outfit, sino una declaración de que la moda nos ayuda a expresarnos.