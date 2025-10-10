Suscríbete
Realeza

Meghan Markle lleva la camisa con jeans de mezclilla, el combo otoñal que todas queremos en la oficina

Si hay algo que Meghan Markle sabe hacer a la perfección es convertir lo simple en elegante y esta vez lo demostró con un look que ya está dando de qué hablar.

October 10, 2025 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Meghan Markle insiste en compartir su visión de la moda.

(Getty Images)

Meghan Markle fue vista luciendo una camisa con estampado impecable y unos jeans de mezclilla azul medio, una combinación tan sencilla como elegante que ya se volvió inspiración para quienes buscan verse arregladas sin perder comodidad.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

El conjunto tiene ese aire clásico que nunca falla, pero con el toque moderno que caracteriza a Meghan: mangas remangadas, camisa ligeramente suelta y jeans rectos de tiro alto. Nada está forzado, todo fluye con naturalidad. Es el tipo de look que te permite ir de una reunión a una comida con amigas sin tener que pensar demasiado qué ponerte.

El estilo de Meghan Markle que se siente real

Parte del encanto de Meghan es que no intenta impresionar, simplemente viste con confianza y eso se nota. Su outfit tiene ese equilibrio que muchas mujeres buscan; lo profesional con lo relajado, lo pulido con lo cotidiano. La camisa aporta luz, estructura y ese toque pulcro que siempre rejuvenece, mientras que los jeans de mezclilla equilibran el look con una vibra casual.

Para completar el conjunto, eligió botines color camel, un bolso neutro y accesorios dorados discretos. Detalles que no roban protagonismo, pero suman elegancia. Es el tipo de combinación que puedes recrear fácilmente con lo que ya tienes en tu clóset, lo mejor, nunca pasa de moda.

Por qué este combo es tan favorecedor

Más allá de la tendencia, hay algo en esta fórmula que favorece a todas las edades. Los jeans de corte recto ayudan a alargar la figura y marcan la cintura de manera sutil, mientras que la camisa fluida da movimiento y evita que el look se vea rígido.

Si quieres hacerlo tuyo, puedes cambiar los botines por mocasines o sneakers blancos, añade un blazer beige o gris para un toque más formal o incluso sumar un pañuelo estampado al cuello para un guiño parisino.

También puedes leer:
Meghan Markle
Realeza
Meghan Markle reveló cómo luce el príncipe Archie y todos se sorprendieron por su gran parecido a ella
June 16, 2025
 · 
Shareni Pastrana
Spanish Royals Host A Lunch For Jordan Royals
Realeza
Rania de Jordania comprobó que los pañuelos sí son elegantes y se sumó a una atrevida tendencia del verano 2025
June 12, 2025
 · 
Andrea Columba

Ahora que la extravagancia está de moda, Meghan Markle nos recuerda que la verdadera elegancia está en lo simple. No se trata de seguir todas las tendencias, sino de saber elegir las prendas que te hagan sentir segura, cómoda y con estilo.

Su camisa con jeans no son solo un outfit, sino una declaración de que la moda nos ayuda a expresarnos.

Meghan Markle Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Estilos de uñas oscuras para el otoño
Belleza
10 estilos de uñas oscuras para un manicure otoñal melancólico y misterioso
October 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Los signos más beneficiados de Plutón directo en Acuario
Horóscopos
Plutón directo en Acuario: ¿qué significa, cuándo comienza y cuáles son los signos del zodiaco más favorecidos?
October 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
David y Victoria Beckham
Entretenimiento
Palacio de Beckingham: así fue la primera residencia que compraron Victoria y David Beckham por millones de euros
October 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Meghan Markle reflexiona sobre lo rápido que crecen Archie y Lilibet
Realeza
Meghan Markle se pone emotiva y reflexiona sobre lo rápido que están creciendo Archie y Lilibet y los retos que enfrentarán
October 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez