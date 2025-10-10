10 estilos de uñas oscuras para un manicure otoñal melancólico y misterioso

La temporada otoñal se caracteriza por su aire melancólico y acogedor, y ese mismo sentimiento se puede trasladar a nuestras uñas, a través de los tonos que evocan la belleza de la temporada.

Los tonos marrones, cobrizos y hasta metálicos, nos dan la oportunidad de crear diseños de uñas misteriosos y enigmáticos, ideales para elevar nuestros looks de otoño, recreando la calidez y luminosidad de la estación.

Te podría interesar: Gray nails: 8 estilos de uñas grises que sí estilizan y rejuvenecen las manos este otoño

Ideas de uñas oscuras para el otoño

Desde el clásico negro brillante hasta matices metálicos o inspiraciones góticas, estos 10 estilos te ayudarán a lograr un manicure melancólico y cautivador.

Chocolate

Además de ser un tono oscuro, el tono chocolate se ha convertido en el tono estrella de la temporada por su profundidad y matices cálidos que iluminan y resaltan el tono de la piel.

Uñas piano

Las uñas negras brillantes nunca pasan de moda, se han convertido en un clásico atemporal que aporta belleza y elegancia que combina con todo.

Burdeos

Uno de los tonos más intensos de la paleta de rojos que ya es un clásico del otoño por sus matices dorados que dan brillo a la piel de manera natural.

Azul marino

El azul marino es otro de los clásicos que se convierte en el favorito del otoño y el invierno, pues sus matices logran crear un tono frío pero con brillo que ilumina las manos.

Uñas aurora

Un diseño para quienes buscan llevar diseños más creativos y llamativos, pues al combinar varios tonos de temporada, se crea verdadero arte.

Uñas terciopelo

Se trata de una de las texturas más buscadas en el otoño porque evoca la belleza del terciopelo, un efecto cálido y suave que puede iluminar las manos en los tonos otoñales.

Sunset nails

Uno de los diseños más bonitos de la temporada, pues su combinación de colores recrea la belleza cálida y dorada de los atardeceres.

Uñas marrones

Además de los tonos chocolate, puedes crear un diseño profundo y oscuro con la combinación de diferentes tonos marrones con ligeros toques dorados que dan dinamismo.

Uñas carey

Las uñas carey se han convertido en uno de los estilos más solicitados en el otoño, sus tonos marrones con acabado brillante que evoca la belleza de los caparazones de tortuga, brillan por sí solas.

Verde esmeralda

El verde es otro de los tonos más hermosos del otoño, y aunque su versión en tonos oliva es la favorita del otoño, el verde esmeralda aporta una frescura sin igual.

Saca tu lado más oscuro y experimenta con tus diseños, pues además de ser perfectas para la temporada, también puedes crear diseños elegantes y sofisticados.

