¿Cómo cortarte el fleco tú misma? 5 trucos que nos recomiendan los expertos

Si alguna vez te ha pasado que ves un video en redes y piensas “yo puedo hacer eso”, este texto es para ti. Cortarse el fleco en casa puede parecer una locura… hasta que te sale bien. Y lo cierto es que, con un poco de paciencia y los trucos correctos, puedes conseguir un resultado lindo, moderno y sin arrepentimientos.
Los expertos en estilo coinciden en algo: el fleco puede rejuvenecer el rostro y cambiar por completo la energía de un look. Pero no se trata solo de tomar las tijeras y lanzarse, sino de hacerlo con cuidado. Aquí van cinco consejos sencillosque realmente funcionan.
1. Hazlo en seco, no recién lavado
Parece un detalle, pero es la clave. Cuando el pelo está húmedo, se estira, y cuando seca, se encoge… mucho. Por eso, si cortas así, el resultado puede ser un mini fleco que no era parte del plan.
Hazlo con el pelo seco, peinado como lo usas normalmente. Así verás exactamente dónde quedará. Si lo tienes con ondas o rizo, alísalo ligeramente solo para medir mejor el largo.
2. Toma menos de lo que crees
Uno de los errores más comunes es empezar con demasiada cantidad. Los estilistas recomiendan tomar solo una sección en forma de triángulo desde la frente, y siempre empezar con menos. Si te gusta cómo va quedando, puedes recortar un poquito más después.
Sujeta el resto del pelo con una pinza, para no cortar algo que no debías. Este paso suena simple, pero te salva de un mal rato.
3. Tijeras adecuadas y buena luz
Nada de tijeras de cocina. Si puedes, invierte en unas tijeras pequeñas para cortar el pelo: el cambio en la precisión se nota muchísimo. Y hazlo de día, frente a un espejo grande y con buena luz. No hay nada peor que darte cuenta en la noche de que un lado quedó más corto.
4. Corta despacio y en vertical
No intentes hacerlo con un solo corte recto, como si fueras profesional. La mejor técnica es ir cortando poco a poco, con pequeños movimientos verticales. Esto hace que el fleco se vea más natural y con textura.
Si te pasas un poco, no entres en pánico; muévelo hacia los lados y espera unos días. Crece rápido, y mientras tanto puedes peinarlo con un poco de spray o crema para acomodarlo.
5. Elige el estilo que te haga sentir tú
Antes de cortar, pregúntate: ¿quieres un cambio suave o algo más atrevido?
- El fleco abierto tipo cortina va bien con casi todo tipo de rostro y tiene ese aire francés relajado.
- El lateral suaviza las facciones y es ideal si es tu primera vez.
- Y el recto y denso da un toque más sofisticado.
Inspírate en mujeres como Dakota Johnson o Alexa Chung, que lo llevan con actitud más que con técnica.
Cortarte el fleco tú misma no es un acto de rebeldía, es uno de amor propio. A veces solo necesitas un cambio pequeño para sentirte renovada. ¡Hazlo con música, buena luz y sin prisa!