Suscríbete
Belleza

¿Cómo cortarte el fleco tú misma? 5 trucos que nos recomiendan los expertos

El fleco es ese pequeño cambio que puede transformar por completo tu rostro, rejuvenecerlo y darle frescura a cualquier look.

October 10, 2025 • 
Karen Luna
Monica Bellucci lleva fleco wispy bang

¿Cómo cortarte el fleco tú misma? 5 trucos que nos recomiendan los expertos

Getty Images

Si alguna vez te ha pasado que ves un video en redes y piensas “yo puedo hacer eso”, este texto es para ti. Cortarse el fleco en casa puede parecer una locura… hasta que te sale bien. Y lo cierto es que, con un poco de paciencia y los trucos correctos, puedes conseguir un resultado lindo, moderno y sin arrepentimientos.

Los expertos en estilo coinciden en algo: el fleco puede rejuvenecer el rostro y cambiar por completo la energía de un look. Pero no se trata solo de tomar las tijeras y lanzarse, sino de hacerlo con cuidado. Aquí van cinco consejos sencillosque realmente funcionan.

También puedes leer:
Cameron Diaz
Belleza
¿Quieres quitarte años? Conoce los 6 cortes bob que más rejuvenecen
June 10, 2025
 · 
Alondra Alvarez
La actriz Naomi Watts llega a la tercera cena anual de Caring For Women de la Fundación Kering en The Pool el 9 de septiembre de 2024.jpg
Belleza
Estos son los cortes de pelo mas frescos para el calor del verano 2025
June 12, 2025
 · 
Alondra Alvarez

1. Hazlo en seco, no recién lavado

Parece un detalle, pero es la clave. Cuando el pelo está húmedo, se estira, y cuando seca, se encoge… mucho. Por eso, si cortas así, el resultado puede ser un mini fleco que no era parte del plan.

Hazlo con el pelo seco, peinado como lo usas normalmente. Así verás exactamente dónde quedará. Si lo tienes con ondas o rizo, alísalo ligeramente solo para medir mejor el largo.

2. Toma menos de lo que crees

Uno de los errores más comunes es empezar con demasiada cantidad. Los estilistas recomiendan tomar solo una sección en forma de triángulo desde la frente, y siempre empezar con menos. Si te gusta cómo va quedando, puedes recortar un poquito más después.

Sujeta el resto del pelo con una pinza, para no cortar algo que no debías. Este paso suena simple, pero te salva de un mal rato.

3. Tijeras adecuadas y buena luz

Nada de tijeras de cocina. Si puedes, invierte en unas tijeras pequeñas para cortar el pelo: el cambio en la precisión se nota muchísimo. Y hazlo de día, frente a un espejo grande y con buena luz. No hay nada peor que darte cuenta en la noche de que un lado quedó más corto.

Atrévete a probar un flequillo en tus treintas

Atrévete a probar un flequillo en tus treintas

Archivo

4. Corta despacio y en vertical

No intentes hacerlo con un solo corte recto, como si fueras profesional. La mejor técnica es ir cortando poco a poco, con pequeños movimientos verticales. Esto hace que el fleco se vea más natural y con textura.

Si te pasas un poco, no entres en pánico; muévelo hacia los lados y espera unos días. Crece rápido, y mientras tanto puedes peinarlo con un poco de spray o crema para acomodarlo.

5. Elige el estilo que te haga sentir tú

Antes de cortar, pregúntate: ¿quieres un cambio suave o algo más atrevido?

  • El fleco abierto tipo cortina va bien con casi todo tipo de rostro y tiene ese aire francés relajado.
  • El lateral suaviza las facciones y es ideal si es tu primera vez.
  • Y el recto y denso da un toque más sofisticado.

Inspírate en mujeres como Dakota Johnson o Alexa Chung, que lo llevan con actitud más que con técnica.

También puedes leer:
selena gomez diseño de uñas
Belleza
Selena Gomez lució el mejor manicure de verano 2025 para mujeres con manos pequeñas: cómo recrearlo en casa
June 09, 2025
 · 
Andrea Columba
nape bob
Belleza
¿Por qué el nape bob es ideal para mujeres +40 que quieren verse más jóvenes? 4 beneficios de este elegante corte
June 10, 2025
 · 
Andrea Columba

Cortarte el fleco tú misma no es un acto de rebeldía, es uno de amor propio. A veces solo necesitas un cambio pequeño para sentirte renovada. ¡Hazlo con música, buena luz y sin prisa!

Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Nombres para niña inspirados en la realeza
Estilo de vida
Los 10 nombres más bonitos para niña inspirados en la realeza y su significado
October 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Plantas para decorar en Halloween
Estilo de vida
5 plantas espeluznantes que son perfectas para decorar en Halloween
October 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Meghan Markle
Realeza
Meghan Markle lleva la camisa con jeans de mezclilla, el combo otoñal que todas queremos en la oficina
October 10, 2025
 · 
Karen Luna
Estilos de uñas oscuras para el otoño
Belleza
10 estilos de uñas oscuras para un manicure otoñal melancólico y misterioso
October 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez