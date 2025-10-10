5 plantas espeluznantes que son perfectas para decorar en Halloween

Cuando pensamos en la decoración de Halloween solemos imaginar calabazas, telarañas y luces tenues que den un ligero toque tétrico; sin embargo, este año la tendencia va más allá de estos adornos comunes.

Las plantas se han convertido en las nuevas protagonistas de las decoraciones más aterradoras, pues existen especies con formas y colores siniestros que logran crear un ambiente espeluznante.

Te podría interesar: 5 suculentas negras que son perfectas para decorar tu casa en Halloween

Plantas espeluznantes para decorara en Halloween

Déjate sorprender por la apariencia terrotídica de estas plantas naturales, y dale un toque original a tu decoración de Halloween con su peculiar belleza.

Ojos de muñeca (Actaea pachypoda)

Es considerada como una de las plantas más perturbadoras, es originaria de América del Norte y recibe su apodo de “ojos de muñeca” por sus bayas blancas que llevan un punto negro en el centro que evoca miradas fijas y vacías que parecen perturbadoras.

Venus atrapamoscas

Se ha convertido en una clásica favorita por sus mandíbulas dentadas que se cierran al detectar insectos, lo que le da un aire de criatura viva. Además, es fácil de cuidar y perfecta para colocar en estanterías o ventanas donde reciba buena luz.

Orquídea fantasma

Considerada una de las flores más enigmáticas del mundo, parece flotar en el aire gracias a que carece de hojas visibles. Su apariencia etérea y delicada es ideal para quienes buscan un toque más sofisticado en su decoración de Halloween.

Flor de murciélago

Con pétalos oscuros que se asemejan a las alas de un murciélago, esta planta tropical es un espectáculo digno de una película de terror elegante. Sus tonos púrpura profundos y su aspecto inusual la convierten en el centro de atención de cualquier rincón.

Miss Willmott’s Ghost

Es una de las flores más enigmáticas, pues además de dar la apariencia de fantasmas, tiene una peculiar historia, se trata de una especie de cardo plateado cuyo brillo metálico y forma espinosa parecen sacados de un jardín embrujado.

Su nombre proviene de Ellen Willmott, una célebre jardinera inglesa del siglo XIX, conocida por su carácter excéntrico.

Ya sea que busques un ambiente gótico, misterioso o simplemente fuera de lo común, estas plantas convertirán tu decoración de Halloween en una experiencia encantada.

