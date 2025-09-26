Suscríbete
Estilo de vida

5 suculentas negras que son perfectas para decorar tu casa en Halloween

Dale a tu casa un toque terrorífico con estas plantas negras que son perfectas para la decoración de Halloween.

September 25, 2025 • 
Karen Luna
detalles-de-texturas-de-plantas-de-interior.jpg

5 suculentas negras que son perfectas para decorar tu casa en Halloween

Freepik

Si eres fan de las plantas y también de Halloween, las suculentas negras son un detalle que no puede faltar en tu casa. Su tono oscuro, casi misterioso, las convierte en el toque ideal para decorar tu casa esta temporada, sin de usar las clásicas calabazas o telarañas. Aquí te comparto cinco suculentas negras ideales para darle un aire gótico y elegante a tu espacio.

También te interesa...
plantas
Estilo de vida
Consejos para tener plantas de interiores y cuáles son las mejores para comprar
October 10, 2020
 · 
Regina Barberena
La jardinería, una terapia agradable y permanente
Estilo de vida
La jardinería, una terapia agradable y permanente
October 10, 2020
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

La tendencia de usar suculentas negras en Halloween está creciendo porque son fáciles de cuidar y aportan un toque dramático que combina con velas, calabazas blancas y detalles metálicos. Además, son resistentes y puedes mantenerlas en interiores sin problema.

Echeveria Black Prince

La Echeveria Black Prince es probablemente la más popular. Sus hojas en forma de roseta se tornan de un tono morado tan oscuro que parecen negras. Es perfecta para colocar en macetas de cerámica blanca o dorada y hacer que destaque en tu decoración.

Aeonium Arboreum Zwartkop

Conocida como “rosa negra”, esta suculenta crece como un pequeño arbusto y sus rosetas negras parecen flores eternas. Si buscas algo llamativo para la entrada de tu casa en Halloween, esta especie es ideal.

Haworthia Nigra

La Haworthia Nigra tiene hojas puntiagudas y rugosas que le dan un aspecto exótico y misterioso. Es pequeña, lo que la convierte en la suculenta perfecta para decorar mesas de centro o repisas con un aire oscuro y sofisticado.

Sinocrassula Yunnanensis

Esta suculenta forma pequeñas rosetas de hojas casi negras y muy compactas. Su estilo minimalista combina perfecto con decoraciones modernas de Halloween. Puedes ponerla en macetas geométricas para darle un look elegante.

Echeveria Black Knight

La Echeveria Black Knight tiene hojas alargadas y puntiagudas en tonos casi negros con un ligero matiz rojizo. Es ideal si buscas una planta que luzca fuerte y misteriosa, perfecta para un centro de mesa otoñal.

También puedes leer:
plantas-para-el-estres_1.jpg
Especiales
Plantas para aliviar el estrés que debes tener en casa para relajarte
November 01, 2022
 · 
melissav
flores-para-sol-florecen-todo-el-anxo-7.jpg
Especiales
6 plantas que adoran sol y florecen todo el año
June 25, 2022
 · 
reginaba

Las suculentas negras necesitan luz indirecta brillante y riegos moderados. Durante Halloween puedes usarlas como parte de tus arreglos, pero después se adaptan fácilmente a cualquier espacio de tu hogar. Con ellas tendrás decoración natural, duradera y con un aire enigmático que encantará a todos tus invitados.

Suculentas halloween
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Belinda apuesta por las mechas espresso martini, la tendencia rejuvenecedora del otoño.png
Belleza
Belinda apuesta por las mechas espresso martini, la tendencia rejuvenecedora del otoño
September 25, 2025
 · 
Lily Carmona
dakota johnson bronzer look.png
Moda
Dakota Johnson presume el vestido con transparencias que impone el color favorito del otoño 2025
September 25, 2025
 · 
Lily Carmona
De villano a estrella así es la exitosa carrera de Harry Melling, el “primo bully de Harry Potter”.png
Entretenimiento
De villano a estrella: así es la exitosa carrera de Harry Melling, el “primo bully de Harry Potter”
September 25, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Tomados de la mano! Eiza González y Grigor Dimitrov conquistan Milán como la fashion couple del momento.png
Moda
¡Tomados de la mano! Eiza González y Grigor Dimitrov conquistan Milán como la fashion couple del momento
September 25, 2025
 · 
Lily Carmona