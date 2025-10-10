Los 10 nombres más bonitos para niña inspirados en la realeza y su significado

Los nombres de la realeza suelen tener un origen antiguo, muchos de ellos se han transmitido a lo largo de varias generaciones, pero más allá de su tradición, esconden significados profundos y poco conocidos, que destacan por la elegancia y belleza que evocan.

Si estás en busca de un nombre para tu bebé que tenga personalidad y significado, te compartimos los 10 nombres para niña más bonitos y populares de la realeza, que además tienen un gran significado.

Nombres para niñas inspirados en la realeza

Estos son algunos de los nombres de la realeza más populares del momento, todos hermosos y con un gran significado.

Lilibet

Se ha popularizado por ser el nombre de la hija del príncipe Harry; sin embargo, tiene un lindo significado, pues era el apodo de la infancia de la reina Isabel II. Al ser derivado de Isabel, su nombre significa “consagrada a Dios”

Catalina

Todas la conocemos como Kate o Katherine Middleton, que al español se traduce como Catalina; y varias han sido las reinas de la historia que han llevado este nombre como: Catalina de Médici, Catalina de Aragón o Catalina la Grande.

Es un nombre de origen griego que significa “inmaculada” o “pura”.

Leonor

Leonor de Borbón es la princesa de Asturias, heredera al trono de España, su nombre es de origen griego y francés, y generalmente se interpreta como “luz” o “la que ilumina”, aunque algunos estudios lo relacionan con “compasiva” o “noble”.

Carlota

La princesa Charlotte nos lleva a este nombre, pues su traducción al español es Carlota, que a su vez es la versión femenina de Carlos.

Es un nombre de origen Alemán y puede significar “mujer fuerte” o “mujer valiente y libre”.

Sofía

La infanta Sofía y su abuela, la reina Sofía, nos llevan a este hermoso nombre de origen griego, que tiene uno de los significados más bonitos.

Sofía significa sabiduría, representa la inteligencia, conocimiento y claridad de pensamiento.

Nombres para niña inspirados en la realeza Getty Images

Eugenia

La royal más popular que lleva este nombre es Eugenia de York, la sobrina favorita del rey Carlos III.

Su nombre es de origen griego y tiene un significado directamente ligado a la realeza: “de nombre nacimiento” o “bien nacida”.

Diana

Muchas niñas llevan este nombre por la princesa Diana, la royal más famosa que ha llevado este nombre que se deriva del latín, y que significa “divina” o “celestial”.

Isabel

Este es uno de los nombres más comunes entre las princesas y reinas de la realeza Europea, no solo conocemos a la reina Isabel II, también está Isabel I, la reina Virgen o Isabel, la católica de España.

Es de origen hebrero y significa “Dios es mi juramento” o “consagrada a Dios”, reflejando fidelidad y devoción.

Amalia

Amalia de Holanda, la princesa heredera a la corona de los Países Bajos, es quien nos lleva a este nombre de origen germánico que significa: “la que es trabajadora y diligente”.

Beatriz

La hija del príncipe Andrés, la princesa Beatriz de York, es la royal que nos lleva a este nombre de origen latino y que tiene un hermoso y tierno significado: “la que trae felicidad” o “portadora de alegría”.

