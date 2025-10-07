Gray nails: 8 estilos de uñas grises que sí estilizan y rejuvenecen las manos este otoño
Elegante, versátil y moderno, este tono gris, también conocido como gray nails, se aleja de lo convencional para ofrecer una alternativa refinada al clásico nude o al negro intenso.
Las gray nails son la tendencia ideal para esta temporada otoñal, pues poco a poco se ha convertido en la propuesta favorita de quienes adoran el minimalismo y la elegancia discreta, ya que se caracteriza por sus hermosos matices suaves o los acabados metálicos para looks más audaces.
¿Por qué las gray nails están conquistando el otoño y cómo llevarlas?
Además de su versatilidad para adaptarse a todos los tonos de piel, y su efecto clásico y minimalista, las uñas grises tienen un efecto antiedad que permite lucir looks más frescos, modernos y juveniles.
El gris se caracteriza por ser un tono capaz de combinar matices cálidos y fríos que estilizan y rejuvenecen las manos. Estas son algunos de los estilos más buscados en el otoño:
Gris perla
Uno de los tonos más sutiles pero con un acabado luminoso que aporta frescura y un hermoso efecto de “piel radiante”, ideal para quienes buscan un look natural lleno de elegancia.
Greige (gris + beige)
Se trata de un tono híbrido que combina las calidez del tono beige con el frío del gris para crear un diseño elegante y muy otoñal, es perfecto para quienes buscan un diseño cálido pero sofisticado y elegante.
Gris mate
Uno de los efectos más elegantes y chic, es sin duda el mate, una tendencia que combina perfecto con los looks urbanos, y al mismo tiempo transmite una vibra de sobriedad y elegancia.
Gris metálico
Si estás en busca de un look mucho más glamuroso, puedes optar por acabado metálico, espejo o cromado que aporte profundidad a tus uñas con un toque de elegancia.
French gris
El clásico francés nunca pasa de moda, y se pueden reinventar a la perfección con tonos grises, se puede llevar la base de color nude y la punta gris en diferentes acabados, que alarga visualmente los dedos de las manos.
Gris con glitter
Ideal para las que buscan un toque de brillo sin perder elegancia; el glitter plata o rosado realza el tono.
Smoky gray
Inspirado en el efecto ahumado, combina distintos matices de gris para un resultado sofisticado y artístico, es uno de los diseños más populares en los salones de uñas, y debes probar.
Gris oscuro
Este hermoso tono oscuro e intenso, es considerado el “nuevo negro”, es elmpreferido de muchas para crear looks elegantes, fuertes y con un aire misterioso que nunca pasa de moda.
Este otoño, las gray nails demuestran que la sobriedad también puede ser sinónimo de estilo y rejuvenecimiento.