Palacio de Beckingham: así fue la primera residencia que compraron Victoria y David Beckham por millones de euros

El pasado 9 de octubre, Victoria Beckham lanzó su serie documental en Netflix, donde la cantante, modelo y empresaria habla de los desafíos de su juventud, y también algunos detalles sobre su carrera y el apoyo de su esposo, David Beckham.

Sin embargo, uno de los detalles que ha llamado la atención del documental, son las declaraciones del ex futbolista sobre la compra millonaria de su primera casa juntos, pues no creerás quién fue el comprador.

David Beckham revela detalles del Palacio de Beckingham

En una breve aparición en el documental de su esposa, David revela un detalle poco conocido de la primera casa que compartió con Victoria.

“Cuando nos conocimos, ella era mucho más rica que yo. De hecho, compró nuestra primera casa”, relató Beckham sobre mansión en Hertfordshire, un condado al este de Inglaterra.

Victoria adquirió la propiedad con un valor de 3 millones de euros en 1999, cuando su esposo vivía sus mayores años de gloria en el Manchester United.

La pareja vivió en este lugar durante 21 años, y durante este tiempo estuvieron haciendo reformas al lugar para que fuera adecuado para la familia, se dice que hicieron una inversión de hasta 21 millones de euros.

La mansión que era conocida como Rowney Bury House, era tan grande que fue comparada con el Palacio de Buckingham de ahí que se le comenzara a conocer popularmente como Palacio de Beckingham.

Consta de siete habitaciones, dos piscinas, grandes extensiones de jardín y un pequeño zoológico.

¿Por qué los Beckham pusieron en venta su Palacio de Beckingham?

Victoria describió la casa como antigua, y de acuerdo con The Independent, la empresaria la había decorado cada una de las habitaciones con estilos diferentes que reflejaban un toque de extravagancia y minimalismo por igual.

Finalmente en 2014, la pareja decidió ponerla en venta tras su revalorización, lograron ganar 13 millones de euros, lo que significó una importante ganancia respecto al precio inicial.

Sin embargo, esta no era su única propiedad, también poseen una majestuosa mansión en Holland Park, una acogedora casa de campo en los Cotswolds y una lujosa residencia contemporánea en North Bay Road, Miami, que refleja su estilo moderno y su preferencia por el lujo discreto.

