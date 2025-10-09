Victoria Beckham lleva la falda a tubo más elegante para mujeres de 50+

Este jueves 9 de octubre, Netflix estrena la nueva serie documental de Victoria Beckham, donde deja al descubierto sus lado más humano al hablar de temas sensibles que experimentó durante su juventud.

Durante la presentación de ‘Victoria Beckham’ en Londres, toda la familia asistió para apoyar a la diseñadora y empresaria, sorprendiendo con su elegancia y looks monocromáticos en blanco y negro.

Te podría intetresar: ¿De vuelta a las pasarelas? Victoria Beckham luce el mejor traje gris y conquista Paris Fashion Week

Victoria Beckham sorprende con la falda de tubo ideal para mujeres de 50+

Aunque todos lucieron elegantes en uno de los días más importantes de la ex Spice Girl, Victoria fue la que más capturó las miradas, pues aunque ya es habitual, sigue causando furor con su estilismo y elegancia.

Para la presentación de su documental, Victoria apostó por un look monocromático de tres piezas en color blanco de su propia marca.

Una americana estructurada que lució sobre los hombros, un top con escote V satinado y la gran protagonista, una falda columna de talle alto con abertura lateral que combinó con unos mules de tacón en color negro.

Victoria Beckham en la presentación de su nuevo documental para Netflix Samir Hussein/Samir Hussein/^WireImage

¿Qué dijo Victoria Beckham sobre su hijo Brooklyn Beckham?

Durante la presentación del documental, que ya se puede ver en Netflix, Victoria dio un emotivo discurso, donde mencionó a su hijo mayor, Brooklyn, a pesar de estar distanciados, pues fue el único de sus hijos que no estuvo presente.

“Gracias a mis hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper”, dijo sobre el escenario intentando contener la emoción. “Gracias a mi marido por convencerme… y luego obligarme, sin darme opción alguna. Quiero dar las gracias a mis padres, por todo, y también a mi hermano y a mi hermana”, dijo muy emocionada.

La diseñadora y empresaria, también confesó que grabar este documental, donde expone la parte más oscura de su vida, fue un proceso que finalmente le ayudó a sanar.

“Fue un proceso que me ha ayudado, por fin, a sentirme realmente orgullosa de todo lo que he conseguido y a darme cuenta de que soy suficiente”.

Victoria continuó: “Soy muy ambiciosa, sueño en grande, muchísimo, pero este proceso me obligó a detenerme, a reflexionar y mirar todo mi recorrido hasta ahora, y ha sido una experiencia muy emocional. Nunca lo había hecho antes, sinceramente, creo que ha sido como un año de terapia intensiva, y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas”, concluyó.

