Suscríbete
Moda

¿De vuelta a las pasarelas? Victoria Beckham luce el mejor traje gris y conquista Paris Fashion Week

Victoria Beckham demostró en París que su estilo sigue siendo tan relevante y sofisticado como cuando revolucionó la moda con su sello minimalista.

October 03, 2025 • 
Karen Luna
Corte escalonado

¿De vuelta a las pasarelas? Victoria Beckham luce el mejor traje gris y conquista Paris Fashion Week

Getty Images

París se detuvo por un instante en el majestuoso Val-de-Grâce, Victoria Beckham presentó su nueva colección y cerró el día cinco de la Paris Fashion Week 2025 con un desfile que fue puro magnetismo, elegancia y fuerza contenida. Pero, más allá de las modelos o la escenografía impecable, la diseñadora apareció con un traje gris que redefinió lo que significa vestir con poder.

También puedes leer:
príncipe Harry.jpg
Realeza
El emotivo relato del príncipe Harry sobre el nacimiento de la princesa Lilibet
June 04, 2025
 · 
Emma Duarte
letizia ortiz
Realeza
3 zapatos que favorecen a las mujeres +50 y son perfectos para verte sofisticada en verano, según Letizia Ortiz
June 01, 2025
 · 
Andrea Columba

El look que se robó todas las miradas

Cuando Victoria Beckham salió a saludar, el público ya aplaudía de pie, pero su presencia en la pasarela fue el cierre perfecto. Llevaba un traje gris con hombros marcados y cuello alto, una pieza que podría parecer sencilla a primera vista, pero que, en movimiento, revelaba toda la precisión y el lujo silencioso que solo ella sabe proyectar.

El blazer tenía una estructura impecable, con ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Los pantalones, de caída fluida, acompañaban cada paso con naturalidad. Era un look sin adornos excesivos, pero cargado de intención. En ese momento quedó claro que el gris será el color estrella del otoño 2025, y que la sastrería femenina ha entrado en una nueva etapa: más libre, más ligera y más segura de sí misma.

Una colección que equilibra fuerza y delicadeza

El desfile de Victoria Beckham fue una declaración de estilo, pues la diseñadora apostó por siluetas suaves y femeninas que contrastaban con chaquetas estructuradas y cuellos altos, una combinación que simboliza exactamente el espíritu de su marca: mujeres que se sienten fuertes sin renunciar a la delicadeza.

Entre los looks desfilaron tonos neutros (camel, beige, gris perla y azul humo), tejidos vaporosos y transparencias sutiles. El equilibrio entre volumen y fluidez se sintió en cada paso de las modelos, que caminaban con serenidad mientras sonaba una banda sonora minimalista.

Se notaba que Victoria estaba cómoda en su elemento. Desde su primera fila, llena de rostros conocidos del mundo de la moda y la cultura, se percibía una energía distinta; ese tipo de emoción que solo se siente cuando una diseñadora logra crear un momento de verdad sobre la pasarela.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez

El traje gris que todas querrán este otoño

Más allá del desfile, el traje gris que Beckham eligió para cerrar su presentación ya es tema de conversación entre editoras y estilistas. Es sobrio, pero tiene una presencia magnética. Combina la elegancia británica con el chic parisino, y eso lo hace irresistible.

En tiempos donde la moda busca autenticidad, Victoria vuelve a recordarnos que el lujo no está en el exceso, sino en los cortes perfectos, las telas impecables y la actitud de quien los lleva.

victoria beckham Paris Fashin Week Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¿Taylor Swift encabezará el medio tiempo del Super Bowl Esto fue lo que dijo el director de la NFL.png
Entretenimiento
Taylor Swift se sincera y habla abiertamente sobre su deseo de ser madre en su nueva canción
October 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Luna llena de octubre los 5 signos que serán los más favorecidos en abundancia con su energía.png
Horóscopos
Luna llena de octubre: los 5 signos que serán los más favorecidos en abundancia con su energía
October 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Reina Letizia Ortiz
Realeza
Letizia y los lunares: el estampado que conquista el otoño, a Kate Middleton y otras royals
October 03, 2025
 · 
Lily Carmona
María Teresa de Luxemburgo apuesta por el ‘wet look’ en la ceremonia de abdicación de Henri.png
Realeza
María Teresa de Luxemburgo apuesta por el ‘wet look’ en la ceremonia de abdicación de Henri
October 03, 2025
 · 
Lily Carmona