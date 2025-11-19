Ritual de Luna nueva en Escorpio 2025, ¿cómo atraer la abundancia y prosperidad con esta energía?
El 20 de noviembre, la Luna nueva en Escorpio se convierte en uno de los momentos más intensos del año, ofreciendo una energía ideal para manifestar deseos con mayor claridad y fluidez.
El próximo 20 de noviembre ocurre la Luna nueva en Escorpio, y aunque no se puede ver, es la energía lunar que más se siente, su energía hace que las emociones sean más intensas, y algunas verdades que se mantenían escondidas, comienzan a salir a la luz.
Por otra parte, la energía de la Luna Nueva nos invita a realizar rituales de manifestación, pues es el mejor momento para sembrar nuevas intenciones, a iniciar nuevos proyectos o incluso a cambiar nuestras rutinas.
Te podría interesar: Luna nueva en Escorpio 2025: ¿cómo afectará a tu signo la energía transformadora de este tránsito?
¿Por qué la Luna nueva de Escorpio es ideal para hacer rituales de manifestación?
La Luna nueva abre un portal de intención, y bajo el signo de Escorpio, se vuelve más intenso y magnético, favoreciendo procesos como:
- Limpiezas energéticas profundas
- Cierre de ciclos
- Manifestación consciente
- Reprogramación de creencias limitantes
- Conexión con el deseo auténtico
Si buscas un nuevo comienzo económico, estabilidad o expansión profesional, este es el momento ideal para sembrar tus deseos en terreno fértil.
Ritual de manifestación para la Luna nueva en Escorpio
Este ritual es fácil de hacer, pero muy efectivo para que puedas atraer a tu vida abundancia y prosperidad. Checa cómo hacerlo paso a paso:
Prepara tu espacio: Es importante que hagas este ritual en un espacio tranquilo y cuando estés en calma, pues es importante que no tengas ningún tipo de distracción para que puedas conectar con tu interior.
Luego, enciende una vela blanca y coloca un poco de sal en un recipiente y un poco de aceite de canela o naranja.
Escribe tus intenciones: En una hoja de papel, escribe de 3 a 5 intenciones, deben ser claras, en tiempo presente y como si ya fueran una realidad, piensa en ellas como si fueran una semilla que va a crecer y florecer.
Carga tus intenciones con la energía de la Luna: Coloca el papel junto a la vela y deja que la energía lunar haga su trabajo.
Agradece y suelta: Cierra el ritual agradeciendo lo que ya tienes y lo que está por venir. La gratitud es el imán más fuerte para la abundancia.
Lo más importante es que no te obsesiones y confíes en el proceso de manifestación para que todo comience a ocurrir lo más pronto posible.