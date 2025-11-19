Ritual de Luna nueva en Escorpio 2025, ¿cómo atraer la abundancia y prosperidad con esta energía?

El próximo 20 de noviembre ocurre la Luna nueva en Escorpio, y aunque no se puede ver, es la energía lunar que más se siente, su energía hace que las emociones sean más intensas, y algunas verdades que se mantenían escondidas, comienzan a salir a la luz.

Por otra parte, la energía de la Luna Nueva nos invita a realizar rituales de manifestación, pues es el mejor momento para sembrar nuevas intenciones, a iniciar nuevos proyectos o incluso a cambiar nuestras rutinas.

¿Por qué la Luna nueva de Escorpio es ideal para hacer rituales de manifestación?

La Luna nueva abre un portal de intención, y bajo el signo de Escorpio, se vuelve más intenso y magnético, favoreciendo procesos como:

Limpiezas energéticas profundas

Cierre de ciclos

Manifestación consciente

Reprogramación de creencias limitantes

Conexión con el deseo auténtico

Si buscas un nuevo comienzo económico, estabilidad o expansión profesional, este es el momento ideal para sembrar tus deseos en terreno fértil.

¿Cómo afecta la luna nueva en Escorpio a tu signo del zodiaco? Getty Images

Ritual de manifestación para la Luna nueva en Escorpio

Este ritual es fácil de hacer, pero muy efectivo para que puedas atraer a tu vida abundancia y prosperidad. Checa cómo hacerlo paso a paso:

Prepara tu espacio: Es importante que hagas este ritual en un espacio tranquilo y cuando estés en calma, pues es importante que no tengas ningún tipo de distracción para que puedas conectar con tu interior.

Luego, enciende una vela blanca y coloca un poco de sal en un recipiente y un poco de aceite de canela o naranja.

Escribe tus intenciones: En una hoja de papel, escribe de 3 a 5 intenciones, deben ser claras, en tiempo presente y como si ya fueran una realidad, piensa en ellas como si fueran una semilla que va a crecer y florecer.

Carga tus intenciones con la energía de la Luna: Coloca el papel junto a la vela y deja que la energía lunar haga su trabajo.

Agradece y suelta: Cierra el ritual agradeciendo lo que ya tienes y lo que está por venir. La gratitud es el imán más fuerte para la abundancia.

Lo más importante es que no te obsesiones y confíes en el proceso de manifestación para que todo comience a ocurrir lo más pronto posible.

