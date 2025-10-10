Meghan Markle se pone emotiva y reflexiona sobre lo rápido que están creciendo Archie y Lilibet y los retos que enfrentarán

El jueves 9 de octubre, Meghan Markle y el príncipe Harry viajaron a la ciudad de Nueva York para acudir a la gala anual del Proyecto Mentes Saludables, donde fueron reconocidos con el premio “Humanitarios del Año”.

Cuando los duques de Sussex subieron al escenario a recoger el galardón, dejaron claro que su principal inspiración para trabajar en tantas obras benéficas, proviene de sus hijos Archie y Lilibet.

Meghan Markle reflexiona sobre lo rápido que crecen Ariche y Lilibet

Sin embargo, Meghan aprovechó el momento para hablar sobre lo rápido que están creciendo sus hijos.

“Nuestros hijos, Archie y Lilibet, solo tienen 6 y 4 años”, dijo Meghan al subir al escenario junto a Harry, haciendo una breve pausa. “¿Pueden creerlo?”

La duquesa se Sussex también reflexiona sobre los peligros que enfrentarán cuando sean mayores y comiencen a descubrir el mundo de las redes sociales, y los desafíos que tendrán que enfrentar ella y Harry como padres.

“Por suerte, aún son demasiado jóvenes para las redes sociales, pero sabemos que ese día llegará”, continuó. “Como tantos padres, pensamos constantemente en cómo aprovechar los beneficios de la tecnología y, al mismo tiempo, protegernos de sus peligros. Y esa esperanzadora intención de separarnos se está volviendo rápidamente imposible”.

El príncipe Harry habla de su iniciativa: Archewell, The Parents Network

El príncipe Harry también aprovechó el momento para hablar a la audiencia sobre su iniciativa Archewell, The Parents Network y cómo apoya a los padres más afectados por los daños en línea.

“Esta noche estamos todos aquí juntos para centrarnos en lo que sigue siendo uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo... Este es un momento crucial en nuestra misión colectiva de proteger a los niños y apoyar a las familias en la era digital, y no podemos hacerlo sin ustedes”, dijo Harry.

“Estas familias no solo se enfrentan a corporaciones y grupos de presión, muchos de los cuales gastan decenas de millones de dólares cada año en ocultar la verdad, sino también a algoritmos diseñados para maximizar la recopilación de datos a cualquier precio”.

Meghan también aseguró que el apoyo entre padres, es fundamental para proteger a los niños de los peligros que se encuentran escondidos en las redes sociales: “Sabemos que cuando los padres se unen, cuando las comunidades se unen, se genera un gran impacto”.

Con esta iniciativa, Meghan y Harry pretenden crear un mundo digital más seguro, pues están conscientes de que es inevitable no convivir con él, pero sí es posible hacerlo más seguro.

