Los fantasmas de la realeza: las leyendas más escalofriantes de reyes y reinas que siguen deambulando por los castillos

La realeza siempre ha estado rodeada de misterio, belleza, glamour y muchas tragedias, por lo que no es de extrañar que varios visitantes a los lugares históricos de las monarquías europeas, estén llenos de fantasmas que vagan en pena entre sus paredes.

Desde Inglaterra hasta Francia y pasando por los palacios rusos o los suecos, los fantasmas de miembros famosos de la realeza siguen cautivando a millones de visitantes, y a sus habitantes.

Fantasmas de la realeza

Estos son algunos de los miembros de la realeza que siguen vagando por las habitaciones de los castillos en forma de escalofriantes fantasmas.

Ana Bolena

Sin duda es uno de los fantasmas más famosos de la realeza británica, la segunda esposa del rey Enrique VIII murió decapitada por órdenes de su esposo, quien la acusó de brujería y adúltera.

Su lugar favorito para causar miedo es la Torre de Londres, donde pasó sus últimos días antes de ser ejecutada; sin embargo, se dice que cada 19 de año hace un acto escalofriante en Blickling Hall, Norfolk, lugar donde vivió con su familia antes de llegar a la corte.

Se dice que aparece una carroza jalada por dos caballos a un velocidad espeluznante con una mujer abordo que sostiene su cabeza en el regazo, mientras llevan arrastrando el cuerpo de un joven sin cabeza, quien podría ser su hermano Jorge, también decapitado por órdenes del rey.

Fantasma de Ana Bolena Getty images

Enrique VIII

El último rey de la dinastía Tudor, famoso por ejecutar a sus reinas, también sigue recorriendo las habitaciones del castillo de Windsor, lugar donde se le ha visto caminando con su bastón, y quejándose por el dolor en la pierna que le causan las terribles úlceras que padeció.

Fantasma de Enrique VIII Getty Images

Isabel I, la reina Virgen

La experta en realeza, Hilary Fordwich, reveló que la reina Isabel II y su hermana, la princesa Margarita, llegaron a ver el fantasma de la reina Isabel I, hija de Ana Bolena y Enrique VIII, pasando tiempo en la biblioteca del castillo de Windsor.

Fantasma de Isabel I, la reina Virgen Getty Images

María Antonieta

Otra reina famosa por ser decapitada en la guillotina durante la Revolución Francesa es María Antonieta, y se dice que su fantasma vaga por las habitaciones del Palacio de las Tullerías.

Se dice que Josefína, la esposa de Napoleón, le dijo una vez a su hija que odiaba dormir en las mismas habitaciones donde durmió María Antonieta, pues podía sentir su presencia: “Siento como si la sombra de la reina me preguntara qué hago en su cama”.

Fantasma de María Antonieta Getty Images

Fantasmas del Palacio de Drottningholm de Estocolmo

En 2017, la reina Silvia de Suecia admitió con alegría que hay fantasmas en el Palacio de Drottningholm de Estocolmo: “Hay pequeños amigos… fantasmas”, dijo . “Son todos muy amables, pero a veces sientes que no estás completamente solo. Es realmente emocionante”.

Su cuñada, la princesa Cristina, coincidió. “Hay mucha energía en esta casa. Sería extraño si no se manifestara en forma de fantasmas. Hay historias de fantasmas en todas las casas antiguas. Han estado llenas de gente a lo largo de los siglos. La energía perdura”.

Otros fantasmas de la realeza

Se dice que en el Castillo de Chenonceau, en el Valle del Loira, Francia, se pueden ver los fantasmas de Catalina de Médici, esposa del rey Enrique II del siglo XVI, y el fantasma de Diana de Poitiers, amante del rey.

Los testigos aseguran que solo se avistan con luna llena, cuando Catalina peina a la amante de su marido.

Por otra parte, en Rusia, Pedro el Grande camina con paso decidido por el teatro de la ermita con sus pesadas botas.

