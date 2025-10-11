Suscríbete
Entretenimiento

De madres a hijas: el legado de belleza y talento en Hollywood

El talento y el estilo se pasan de una generación a otra con frecuencia en Hollywood. Hay mamás e hijas que no solamente tienen características físicas en común, sino que también han tenido carreras exitosas en el cine, la moda y el entretenimiento.

October 11, 2025 • 
Gabriela Santillán
reese witherspoon y ava phillippe.jpg

Te contamos quiénes son las parejas más emblemáticas que han logrado conquistar tanto la alfombra roja como las redes sociales.

Getty Images

Kaia Gerber y Cindy Crawford: el ícono de la moda y su heredera

Kaia Gerber ha ido tras los pasos de su madre, Cindy Crawford, y se ha transformado en una de las modelos más famosas de su generación. Ambas sobresalen no solamente por su hermosura, sino también por su impacto en la moda y las pasarelas a nivel internacional, lo que demuestra que el estilo puede ser un auténtico legado de familia.

Kaia Gerber, Cindy Crawford.jpg

Getty Images

Gigi Hadid, Bella Hadid y Yolanda Foster: glamur y talento que se hereda

Un modelo de cómo la elegancia y el talento se heredan de madre a hija son las hermanas Hadid. Yolanda Foster, quien fue modelo y es una figura mediática, ha tenido un impacto directo en la carrera de Gigi y Bella, que actualmente son iconos mundiales del estilo y la moda.

Gigi, Bella Hadid.jpg

Getty Images

Lily-Rose Depp y Vanessa Paradis: un legado artístico que trasciende generaciones

Lily-Rose Depp, (la hija de Vanessa Paradis), ha heredado esa mezcla de talento y sofisticación que todos los franceses reconocen en ella. A través de su participación en películas internacionales y campañas de moda, Lily-Rose continúa forjando su propio camino mientras preserva la herencia artística de su madre.

Lily-Rose Depp y Vanessa Paradis.jpg

Getty Images

Dakota Johnson y Melanie Griffith: elegancia y carisma en la pantalla

Dakota Johnson ha logrado forjar su propio nombre en Hollywood, pero su talento y presencia en la industria tienen raíces familiares. Melanie Griffith, reconocida actriz de varias generaciones, ha sido un referente clave para Dakota, quien combina glamour con autenticidad en cada proyecto cinematográfico.

Dakota Johnson y Melanie Griffith.jpg

Getty Images

Carys Douglas y Catherine Zeta-Jones: un legado de talento y elegancia

La dinastía Zeta-Jones continúa con Carys Douglas, quien demuestra que el carisma y la elegancia pueden ser heredados. Catherine Zeta-Jones, una de las actrices más icónicas de su generación, ha inspirado a su hija a seguir un camino de creatividad y estilo dentro y fuera de la pantalla.

Carys Douglas y Catherine Zeta-Jones.jpg

Getty Images

También puedes leer:
¿Cómo se entrenaron Dakota Johnson y Jamie Dornan?
Celebs
¿Cómo se entrenaron Dakota Johnson y Jamie Dornan?
June 12, 2018
 · 
Vanidades
Dakota Johnson
Celebs
Dakota Johnson más allá de “las sombras”
November 09, 2018
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

Entérate Lo último
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
Relacionado
¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo?
Belleza
Copper hair: 6 formas de llevar el tinte más bonito del otoño para rejuvenecer después de los 40+
October 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Selena Gómez apuesta por las uñas café con el diseño ‘toasted chestnut’ el manicure de otoño que todas queremos.png
Belleza
Selena Gómez apuesta por las uñas café con el diseño ‘toasted chestnut’ el manicure de otoño que todas queremos
October 11, 2025
 · 
Lily Carmona
Foxy eyes 3 trucos infalibles para un efecto lifting a los 50+ ¡solo con maquillaje y rímel!.png
Belleza
Foxy eyes: 3 trucos infalibles para un efecto lifting a los 50+ ¡solo con maquillaje y rímel!
October 10, 2025
 · 
Lily Carmona
Calendario lunar 2025 cómo afectará el cuarto menguante a cada signo del zodiaco este 13 de octubre.png
Horóscopos
Calendario lunar 2025: cómo afectará el cuarto menguante a cada signo del zodiaco este 13 de octubre
October 10, 2025
 · 
Lily Carmona