Selena Gómez apuesta por las uñas café con el diseño ‘toasted chestnut’ el manicure de otoño que todas queremos

Selena Gómez no solo domina las listas musicales y las pantallas, también marca tendencias en el mundo de la belleza. Recientemente, su manicurista de cabecera, el talentoso Tom Bachik, presumió en redes sociales el nuevo diseño de uñas que Selena eligió lucir en algún momento del año, demostrando que el manicure tostado sigue siendo el favorito de muchas y que llegó para quedarse.

Su apuesta otoñal fueron nada más y nada menos que unas uñas café en el tono “toasted chestnut”, un color que se adapta a la perfección a la temporada, ya que combina sofisticación y versatilidad.

Por supuesto que este tono rápidamente se posicionó como la opción predilecta de más de una para llevar en lo que resta del año, pues el resultado de llevarlo en las uñas es un color elegante, favorecedor, sobrio y refinado.

¿Qué es el tono “toasted chestnut”?

Este color es una mezcla de tonos cafés cálidos con matices avellana y canela suave. Su encanto radica en que no es ni muy oscuro, pero tampoco extremadamente claro, lo que lo hace ideal para una transición visual entre las estaciones. El “toasted chestnut” aporta calidez y combina perfectamente con otros colores; además, cuenta con una textura semitornasol que no solo hace honor a su nombre por la apariencia brillosa tostada, sino que permite que, al mover las manos, las uñas obtengan un reflejo único.

Un tono versátil y favorecedor

Al pertenecer a la gama de los tonos tierra, este color permite que la piel luzca luminosa y crea sobre ella el efecto de unificación, logrando que marcas o pequeñas imperfecciones pasen desapercibidas. Gracias a esto, las manos se ven estilizadas y elegantes, especialmente si se acompañan de unas uñas almendradas, aunque es un color tan noble que es capaz de adaptarse a diversas longitudes y formas (las uñas cortas también lucen muy bien en el tono).

Cómo lograr el manicure “toasted chestnut”

Lo más recomendable es acudir con un manicurista experto en aplicación de técnicas de gel; este sabrá qué efectos y colores lograrán acercarse al tono deseado. Sin embargo, si quisieras apostar por él con esmalte de uñas convencional, hay buenas noticias: ¡es posible recrearlo!

Solo bastará con que logres conseguir una base en color avellana, puede ser un color sólido; sobre ella aplicarás una capa muy delgada de un esmalte café con subtonalidad dorada, tornasol o nacarado; estos tres efectos son los que nos ayudarán a acercarnos lo más posible al famoso brillo tostado de las uñas de Selena y el cual se obtiene mediante el uso del famoso efecto espejo o cromo.

Con su elección, Selena Gómez no solo nos ha dado la tendencia de uñas favorita del otoño, sino la inspiración para lucir un manicure que funcione bien en cualquier día de la temporada y lo que resta del año. Ahora que ya conoces el color “toasted chestnut”, definitivamente te convertirás en una fanática de las uñas café.