Suscríbete
Entretenimiento

¿De qué murió Diane Keaton? Esto se sabe del fallecimiento de la actriz a los 79 años

Con una carrera que la llevó de The Godfather a Annie Hall, la actriz dejó un legado imborrable.

October 11, 2025 • 
Karen Luna
Ralph Lauren SS23 Runway Show

¿De qué murió Diane Keaton? Esto se sabe del fallecimiento de la actriz a los 79 años

Getty Images

La noticia del fallecimiento de Diane Keaton a los 79 años ha dejado al mundo del cine en silencio. Su partida marca el final de una era dorada de Hollywood, una en la que su estilo, su talento y su autenticidad se convirtieron en sinónimo de elegancia sin esfuerzo.

Aunque su legado es inmenso, muchos se preguntan: ¿de qué murió Diane Keaton? ¿Qué enfermedad tenía la actriz ganadora del Oscar?

También puedes leer:
príncipe Harry.jpg
Realeza
El emotivo relato del príncipe Harry sobre el nacimiento de la princesa Lilibet
June 04, 2025
 · 
Emma Duarte
letizia ortiz
Realeza
3 zapatos que favorecen a las mujeres +50 y son perfectos para verte sofisticada en verano, según Letizia Ortiz
June 01, 2025
 · 
Andrea Columba

¿Qué enfermedad tiene Diane Keaton?

Hasta el momento, no se ha revelado ninguna enfermedad específica que haya provocado su fallecimiento. De acuerdo con el medio People, fue la propia familia de la actriz quien confirmó la triste noticia y pidió respeto y privacidadmientras atraviesan el duelo.

A lo largo de su vida, Diane Keaton fue una figura reservada respecto a su salud, pero enaguas entrevistas pasadas, habló abiertamente de su amor por la vida y de cómo enfrentaba el paso del tiempo con humor y naturalidad, pero nunca hizo pública ninguna condición médica grave. Por lo que, la causa exacta de su muerte sigue sin confirmarse, y no hay reportes médicos oficiales que detallen lo ocurrido.

El legado del cine de Diane Keaton

Desde The Godfather hasta Annie Hall, su talento traspasó generaciones, fue una artista que no temía romper las reglas, ni en su carrera ni en la moda. Su estilo (con pantalones masculinos, sombreros, guantes y abrigos oversize) inspiró a miles de mujeres que encontraron en ella una voz diferente dentro de Hollywood.

La pérdida de Diane Keaton nos recuerda que hay artistas que nunca se van del todo. Su forma de actuar, de hablar y de vestir seguirá siendo una referencia para las nuevas generaciones. Su ausencia duele, pero su historia sigue viva en cada escena, cada frase ingeniosa y cada sonrisa cómplice que dejó en el cine.

Diane Keaton Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
De qué color adornar el árbol de Navidad según el feng shui
Estilo de vida
Los 6 colores más poderosos para decorar tu árbol de Navidad según el Feng Shui
October 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué quieres ser de grande el príncipe Louis?
Realeza
¿Qué quiere ser de grande el príncipe Louis? Kate Middleton revela la peligrosa profesión que ha elegido
October 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Fantasmas de la realeza
Realeza
Los fantasmas de la realeza: las leyendas más escalofriantes de reyes y reinas que siguen deambulando por los castillos
October 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Cómo afectó el divorcio de Diana y Carlos al príncipe William?
Realeza
El príncipe William sobre cómo lo marcó el divorcio de sus padres: “es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia”
October 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez