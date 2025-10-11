¿De qué murió Diane Keaton? Esto se sabe del fallecimiento de la actriz a los 79 años

La noticia del fallecimiento de Diane Keaton a los 79 años ha dejado al mundo del cine en silencio. Su partida marca el final de una era dorada de Hollywood, una en la que su estilo, su talento y su autenticidad se convirtieron en sinónimo de elegancia sin esfuerzo.

Aunque su legado es inmenso, muchos se preguntan: ¿de qué murió Diane Keaton? ¿Qué enfermedad tenía la actriz ganadora del Oscar?

¿Qué enfermedad tiene Diane Keaton?

Hasta el momento, no se ha revelado ninguna enfermedad específica que haya provocado su fallecimiento. De acuerdo con el medio People, fue la propia familia de la actriz quien confirmó la triste noticia y pidió respeto y privacidadmientras atraviesan el duelo.

A lo largo de su vida, Diane Keaton fue una figura reservada respecto a su salud, pero enaguas entrevistas pasadas, habló abiertamente de su amor por la vida y de cómo enfrentaba el paso del tiempo con humor y naturalidad, pero nunca hizo pública ninguna condición médica grave. Por lo que, la causa exacta de su muerte sigue sin confirmarse, y no hay reportes médicos oficiales que detallen lo ocurrido.

El legado del cine de Diane Keaton

Desde The Godfather hasta Annie Hall, su talento traspasó generaciones, fue una artista que no temía romper las reglas, ni en su carrera ni en la moda. Su estilo (con pantalones masculinos, sombreros, guantes y abrigos oversize) inspiró a miles de mujeres que encontraron en ella una voz diferente dentro de Hollywood.

La pérdida de Diane Keaton nos recuerda que hay artistas que nunca se van del todo. Su forma de actuar, de hablar y de vestir seguirá siendo una referencia para las nuevas generaciones. Su ausencia duele, pero su historia sigue viva en cada escena, cada frase ingeniosa y cada sonrisa cómplice que dejó en el cine.

