Realeza

¿El príncipe Louis es un pequeño diablillo? Esto dijo el príncipe William sobre las travesuras de su hijo menor

El príncipe William dio una respuesta de lo más graciosa cuando le preguntaron si su hijo menor, Louis, de 7 años, era un poco travieso.

September 09, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El príncipe de Gales de 43 años, es padre de tres hermosos hijos junto a su esposa Kate Middleton, y durante su visita al Instituto de la Federación Nacional de Mujeres, el pasado 8 de septiembre, durante la celebración por el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, habló de la peculiar personalidad de su hijo menor.

El príncipe William sabe que el más pequeño de sus tres hijos, Louis de 7 años, tiene una personalidad extrovertida y chispeante, y recientemente hizo un comentario curioso sobre sus travesuras.

Fue durante una conversación con el Daily Mail, donde el príncipe William fue cuestionado sobre la personalidad de su hijo Louis, mientras disfrutaban de té y pastelillos.

La periodista Nina Derrick fue quien le hizo la difícil pregunta a William: “¿Es Louis un poco difícil de manejar?”.

El príncipe William no dudó en contestar con un comentario, que resultó gracioso para algunos: “Es un personaje, pero es un chico muy bueno. Le gusta molestar a sus hermanos”, dijo el príncipe William sobre su hijo menor.

Getty Images

¿Es el príncipe George el más serio de los hijos de Kate Midleton y el príncipe William?

El príncipe de Gales continuó dando información sobre sus hijos, pues cuando algunos le comentaron que George parecía ser el más serio y sensato, él de inmediato respondió:

Cuando George está a puerta cerrada, es completamente diferente. George simplemente sabe cómo comportarse”, dijo con una sonrisa.

El heredero al trono también comentó que había “cinco años de diferencia” entre sus hijos, refiriéndose a la diferencia de edad.

George, Charlotte y Louis están creciendo frente a la mirada pública y muchos han quedado fascinados con sus personalidades tan diferentes y únicas, tal y como se pudo apreciar durante su aparición pública durante el Trooping the Colour en junio, donde los tres estuvieron juntos, y Louis destacó por ser el último en saludar a la multitud cuando salían del balcón del Palacio de Buckingham.

Getty Images

Por otra parte, el príncipe William aseguró que está feliz de que sus hijos, finalmente hayan regresado a la escuela: "¡Afortunadamente!”.

Príncipe William príncipe Louis
Melisa Velázquez
