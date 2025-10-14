Kate Middleton lleva el abrigo tipo vestido que es perfecto para el otoño-invierno 2025

Kate Middleton y el príncipe William hicieron un viaje sorpresa a Irlanda del Norte, donde estarán visitando algunas de las organizaciones innovadoras y generadoras de crecimiento de la zona, para identificar nuevas oportunidades para los jóvenes.

La primera parada de los príncipes de Gales fue el nuevo Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte (NIFRS) en Cookstown, donde se reunieron con el Jefe de Bomberos y Rescate, Aidan Jennings, y aprendieron cómo la universidad capacita a los alumnos con las habilidades necesarias.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de su visita, fue el abrigo de Kate Middleton, la princesa de Gales llevó un modelo estilo vestido largo hasta los tobillos que le quedaba de maravilla.

El abrigo es un modelo de la firma, Alexandre McQueen, confeccionado en un tejido estructurado en color verde militar, su corte es entallado a la cintura, con falda con tablas y un ligero vuelo que da la apariencia de un vestido.

Kate Middleton lleva el abrigo tipo vestido para el otoño Chris Jackson/Getty Images

También cuenta con cuello alto cerrado con cremallera y botones, además de mangas ajustadas con botones decorativos y bolsillos discretos.

En cuanto a los complementos, destacan unas botas de Gianvito Rossi, de ante en color marrón oscuro, con tacón grueso y acabadas en punta.

Esta no es la primera vez que Kate usa este abrigo, la primera vez que se le vio fue en 2022, durante la misa de Navidad.

Kate Middleton lleva el abrigo tipo vestido para el otoño Chris Jackson/Getty Images

La visita de Kate Middleton y el príncipe William a Irlanda

Kate y William también participaron en algunos ejercicios de entrenamiento, en un ejercicio, los príncipes de Gales tuvieron que lanzar un flotador a una víctima (interpretada por un instructor) desde el borde de un simulador de río de aguas rápidas, pero de acuerdo con el medio The Sun, ninguno de los dos logró rescatar a la víctima.

Caoimhe McNeice, una reciente graduada, dijo a The Sun que la princesa Kate “quería que sonaran las sirenas” durante un viaje en un camión de bomberos.

“La Princesa decía: ‘Me encantaría conducir a la velocidad real y tener las sirenas encendidas’, pero cuando se dirigían al área de rescate acuático, era solo una broma”, agregó McNeice.

