Entretenimiento

Así se despidió Woody Allen de Diane Keaton, tras su muerte a los 79 años

“Pasamos unos años maravillosos juntos y finalmente ambos seguimos adelante. Solo Dios y Freud podrían averiguar por qué nos separamos”, comentó Allen.

October 14, 2025 • 
Karen Luna
Woody Allen & Diane Keaton In 'Sleeper'

United Artists/Getty Images

Woody Allen rindió homenaje a Diane Keaton tras su fallecimiento a los 79 años, describiéndola como alguien cuya presencia iluminaba cualquier espacio. En un ensayo publicado por The Free Press, el cineasta expresó que su rostro y su risa iluminaban cualquier lugar que ella entraba.

Allen recordó su primer encuentro con Keaton durante las audiciones para su obra Play It Again, Sam. Relató que durante la primera semana de ensayos ni se dirigieron la palabra, pues ambos eran naturalmente tímidos. En ese silencio compartido, un momento casual cambió todo: una pausa, un tentempié, una conversación fugaz que Allen recuerda con claridad. Él dijo que ella lo dejó “cuestionando su cordura”: “¿Podría estar enamorado tan rápido?”

Para Allen, Keaton no fue solo una pareja intermitente, sino también su musa y amiga incondicional. Él confesó que, después de aquel flechazo inicial, llegó un punto en que solo le importaba lo que ella pensara de sus películas: “Nunca leí una sola crítica de mi trabajo y solo me importaba lo que Keaton tuviera que decir al respecto”.

Allen también reflexionó sobre la ruptura entre ambos: “¿Por qué nos separamos? Sólo Dios y Freud quizá podrían comprenderlo”. Y cerró su homenaje con dolor y gratitud: “Hace unos días, Diane Keaton era parte del mundo. Hoy ya no es así. Por lo tanto, es un mundo más sombrío”.

Woody Allen and Diane Keaton

¿Quién fue el gran amor de Diane Keaton?

Pierre Manevy/Getty Images

¿Quién fue el gran amor de Diane Keaton?

Diane Keaton nunca se casó, pero vivió romances importantes con Al Pacino, Warren Beatty y, por supuesto, Woody Allen. De todos ellos, muchos medios señalan a Al Pacino como uno de los amores más profundos de su vida. En varias entrevistas, Keaton dijo que su relación con Pacino fue muy importante. Sin embargo, ella también comentóque nunca quiso ser esposa, que esa idea nunca le resultó natural, lo cual influyó en sus decisiones sentimentales.

Así, si bien muchos la consideraron independiente, su conexión con los hombres de su vida (especialmente Pacino y Allen) fue real y profunda, aunque no terminara bajo los moldes tradicionales.

¿Cuántas películas hizo Woody Allen con Diane Keaton?

Diane Keaton actuó en ocho películas con Woody Allen y entre sus colaboraciones están títulos emblemáticos como Annie Hall (la que le valió un Óscar en 1978), Manhattan, Interiors, Radio Days, y Manhattan Murder Mystery.

Diane Keaton deja un legado enorme, desde la idea de que el amor puede ser muchas cosas, hasta que, que la verdadera luz de una vida artística puede residir tanto en las acciones creativas como en los vínculos humanos profundos.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
