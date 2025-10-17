¿Dónde poner el árbol de Navidad según el Feng Shui?

Armar el árbol de Navidad se ha convertido en algo mágico y es que es tiene esa mezcla de nostalgia, emoción y deseo de que el nuevo año venga lleno de cosas buenas. Pero, ¿sabías que según el Feng Shui, el lugar lo pongas puede influir en la energía de tu casa? No se trata solo de la decoración, sino de cómo invitas a la abundancia, la salud y la armonía a quedarse contigo.

La energía del árbol, símbolo de vida y prosperidad

El árbol de Navidad representa el elemento madera, que en Feng Shui está asociado con el crecimiento, la vitalidad y los nuevos comienzos. Cuando lo enciendes, activas la energía del fuego (gracias a las luces), y eso puede ser increíble si lo colocas en el sitio correcto.

De acuerdo con el mapa Bagua (la herramienta que divide tu hogar en zonas energéticas) hay tres lugares ideales para tu árbol:

Sureste: se asocia con la prosperidad y la abundancia , si tu meta es mejorar tus finanzas o atraer oportunidades, este rincón es tu aliado.

se asocia con la , si tu meta es mejorar tus finanzas o atraer oportunidades, este rincón es tu aliado. Este: representa la familia y la salud , así que colocar el árbol aquí refuerza los lazos afectivos y genera equilibrio.

representa la , así que colocar el árbol aquí refuerza los lazos afectivos y genera equilibrio. Sur: está conectado con la fama, el éxito y el reconocimiento, para destacar en lo profesional o sentirte más segura de ti misma, este punto potencia esa energía.

No necesitas una brújula mágica, basta con observar hacia dónde entra la luz del sol o usar una app sencilla para ubicar los puntos cardinales.

Este es el momento perfecto para elegir la decoración única para el árbol de Navidad. (Getty IMages)

Cómo equilibrar la energía si no puedes moverlo

A veces el espacio ideal no está disponible. Si tu sala queda al norte o al noroeste, no pasa nada. Puedes compensar la energía con los colores de la decoración.

Por ejemplo:

En el norte , que rige la carrera y los proyectos personales, usa adornos plateados, azules o blancos.

, que rige la carrera y los proyectos personales, usa adornos plateados, azules o blancos. En el noroeste, que representa la ayuda y los viajes, añade tonos metálicos, dorados y luces suaves.

Lo más importante es evitar que bloquee el paso o que quede frente a la puerta principal. El chi (esa energía que fluye) necesita moverse libremente por tu casa.

Lo que más me gusta del Feng Shui es que no busca rigidez, sino equilibrio y si colocas tu árbol en un sitio donde se vea, respire y se sienta bien, ya estás armonizando tu hogar. Porque al final, más allá de los adornos y las luces, lo que realmente transforma la energía es el amor con el que lo haces.

