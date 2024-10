Descubre en nuestro Especial de Navidad 2024: tradición, innovación y más para una celebración inolvidable

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! Y en Vanidades queremos ayudarte a que estas fiestas sean inolvidables. En nuestro especial anual, te presentamos una selección de ideas originales para decorar tu hogar, recetas deliciosas para sorprender a tus invitados, y consejos para encontrar los regalos perfectos.

“El año voló, y volvemos aquí para hacer planes para la temporada navideña, con el mismo entusiasmo de siempre. Y me pregunto: ¿qué podríamos hacer para que esta sea una Navidad diferente? ¿Queremos que sea distinta?”, nos comenta la directoria editorial de Vanidades, Cynthia Leppäniemi, en su carta editorial.

La Navidad es una época del año que despierta emociones intensas, tradiciones arraigadas y momentos inolvidables. Para cerrar el 2024, queremos invitarte a honrar tus celebraciones con nuestro Especial de Navidad, donde la tradición se fusiona con la innovación para ofrecerte experiencias únicas y memorables.

“Con el tiempo, he aprendido que los cambios se gestan desde adentro. Suena cursi, pero no lo es. Hay costumbres, dentro de nuestras tradiciones, que no queremos cambiar porque nos hacen felices; en mi caso, por ejemplo, el bacalao de la tía Chela no puede faltar en mi cena de Navidad, ni podría dejar de ver El Expreso polar con mis hijos, con chocolate caliente, para “inaugurar” la racha de películas navideñas”, comenta Leppäniemi.

Pero, además de mantener viva la tradición, en nuestro especial también te traemos un aire fresco y novedoso que hará que tus celebraciones sean aún más memorables.

No importa cómo elijas celebrar, aquí sabrás cómo hacer de la Navidad una experiencia mágica. Vanidades

Especial de Navidad 2025: época de celebrar

Desde tiempos inmemoriales, la Navidad ha sido sinónimo de reuniones familiares, comidas exquisitas y la celebración de valores fundamentales como el amor, la paz y la unión. En nuestro Especial de Navidad 2025, rendimos homenaje a estas tradiciones que han perdurado a lo largo de los años.

Cómo han cambiado las celebraciones

Baby boomers, millennials, centennials... Cada generación tiene una manera distinta de festejar por sus características. únicas. ¡Conócelas!

El origen de los Ugly Sweaters

Hablando de nuevas tradiciobes, no podemos dejar de hablar de los suéteres feos con símbolos navideños están de moda y tienen un gran significado.

La Navidad no es un festejo rígido, no tenemos que celebrar cada año de la misma manera.

Nuevas historias navideñas

Hacemos una selección de las películas y los libros navideños que nos encantan y emocionan. Prepárate para celebrar un maratón lleno de diversión.

Adornos con calor de hogar

Recibe el espíritu de la temporada decorando tu casa con estas ideas que están en tendencia y ponle tu sello personal a cada adorno, ¡lucirá confortable e increíble!

Prepárate con tiempo

Para que no te ganen las prisas, planea con calma todo lo necesario para disfrutar en grande esta temporada con tu familia.

Te invitamos a seguir explorando nuestras propuestas y a unirte a nosotros en este viaje hacia una Navidad llena de amor, risas y memorias duraderas. Descubre cómo cada detalle, por pequeño que sea, puede contribuir a una celebración inolvidable. No te pierdas el Especial Navidad de Vanidades. La versión impresa ya está disponible con voceadores, en puestos de revistas, tiendas de autoservicio o la versión digital la puedes adquirir y descargar en Magzter.