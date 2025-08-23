Ellie Bamber dará vida a Kate Moss en la película biográfica que promete revelar su lado más íntimo

Kate Moss no solo es un referente de la moda de los 90 y los 2000, también es una figura enigmática cuyo estilo y vida han generado fascinación al rededor del mundo. Ahora, su historia llegará a la pantalla grande con el filme “Moss & Freud” y será una película biográfica que promete mostrarnos una parte de su vida en la que solo su gran amigo, el pintor y grabador, pudo ver.

La actriz encargada de darle vida a la top model será la Ellie Bamber, reconocida por su participación en proyectos como “Animales nocturnos” (2016).

La historia detrás de “Moss & Freud”

El filme se centra en la relación entre Kate Moss y el pintor Lucian Freud, nieto del psicoanalista Sigmund Freud, con quien la modelo entablaría un vínculo tan íntimo y cercano, llegando a considerarlo como su más entrañable amigo.

Kate Moss con Ellie Bamber, protagonista de “Moss & Freud”. Instagram @elliebamber_

La base narrativa de la película se centrará en la década de los 2000, a principios del año, para ser precisas, un momento importantísimo para Moss, pues en ese momento estaba en la cima de su carrera como modelo.

Fue aquí cuando Lucien, que tenía fama de odiar a las celebridades, vio una entrevista en la que la modelo confesaba que su sueño era ser pintada por el artista y decidió acercarse. Así, durante una travesía que los reunía tres veces por semana, en un horario de 7 de la noche a 2 de la mañana, a lo largo de 9 meses, que la obra de Lucien se culminó. En este tiempo Kate vivió su embarazo, el pintor tatuó la espalda baja de Kate y unieron sus vidas en una amistad muy cercana.

Kate y su vínculo íntimo con el proyecto

Para Kate, este proyecto es tan importante que ella misma estará supervisando detalles importantes del filme. Como productora ejecutiva, su trabajo incluyó elegir a la actriz que la interpretaría, siendo Ellie Bamber la ganadora, pues el parecido entre ambas es espectacular, mientras que el papel de Lucien correrá a cargo de Derek Jacobi.

Ya han salido imágenes del rodaje y también es muy probable que Moss esté prestando su vestuario para que el proyecto sea lo más fiel posible a este momento de su vida.

La película está bajo la dirección del británico-neozelandés, James Lucas, quien ganó el Óscar por Mejor Cortometraje de Acción Real por fu película “The Phone Call” (2013).

La película promete ser un biopic icónico como la figura en la que está inspirada, después de todo, no por nada, Mary de “About time” (2013) amaba todo lo que Kate Moss representaba para ella: “su esencia y magia están en su historia, la informalidad de sus primeras fotos comparadas con las de alta moda siempre revelan que en realidad aún sigue siendo la misma chica de pómulos altos desnuda en la playa”.