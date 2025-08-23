No todo es Chanel N°5: 7 perfumes frescos y para mujeres de 60 que no quieren oler a abuelita

Los perfumes que usamos, más que una simple fragancia, son elementos de nuestra personalidad y sello característico, y llegar a los 60 no significa conformarnos con olores tradicionales y pesados; ¡todo lo contrario!, es la edad perfecta para arriesgarnos a conocer aromas nuevos y experimentar con fragancias que transmiten frescura y vitalidad, eso sí, sin dejar la elegancia de lado.

Los perfumes frescos se distinguen por ser ligeros y memorables, así que dejando atrás la idea “olor a abuelita”, te presentamos las fragancias vibrantes y llenas de energía que son la apuesta segura para mujeres que quieren oler delicioso.

Citricos brillantes

Apuesta por aromas que aporten ligereza, delicadeza pero mucho dinamismo. Si nos preguntaran de qué forma empezaríamos el día para oler frescas y con energía, definitivamente responderíamos que con un aroma cítrico. Apuesta por un perfume cuyas notas se basen en la mandarina, la bergamota o el limón.

Flores blancas

Una fragancia que apueste por desprender un aroma elegante y atemporal, que aporte feminidad al instante de olerlo y sofisticación cuando hayas dejado tu estela de olor. Esto lo lograrás apostando por un perfume basado en flores blancas como el jazmín, el nardo u el azahar.

Aromas acuáticos

Si estás buscando un aroma que remita frescura y serenidad, entonces debes elegir un perfume con notas acuáticas. Este te transmitirá a la paz del océano mientras hueles natural y altamente refrescante. Los aromas acuáticos son la elección correcta cuando buscamos oler a limpio, pero no necesariamente a jabón (un aroma que la gente también suele asociar a las personas mayores).

Los perfumes acuáticos o con notas marinas son aromas frescos. Pexels

Notas verdes

Levanta la mano si tu olor favorito es el olor a bosque. Apostar por una fragancia que tenga como base las notas verdes, te hará oler a hojas recién cortadas y naturaleza en todo su esplendor. Té verde, albahaca, musgo del bosque, estos aromas aportarán sobre ti un perfume refrescante y natural que amarás si lo eres fanática de los aromas a limpio terroso.

Flores afrutadas

No te dejes engañar por las notas de un perfume que incluya rosa, pera, manzana o durazno. Sí, suelen ser aromas asociados a lo dulce, sin embargo, pueden aportar muchísima frescura si se elige con las notas correctas. Las fragancias conformadas por estos aromas transmiten juventud y elegancia.

Aromas herbales suaves

Las team aromas relajantes, manifiéstense aquí, pues los perfumes de hierbas no solo huelen exquisito, nos ayudan a mantenernos frescas y relajadas al mismo tiempo. Apuesta por las esencias de lavanda, romero o salvia, una combinación totalmente deliciosa que transmitirá un olor sofisticado sin saturar tu entorno.

Almizclados ligeros

El aroma del musk ofrece un aroma cálido y de mucha sensualidad. Suele tener notas de madera y tierra, que, equilibrado con notas frescas, nos dará una fragancia con acabado elegante y duradero. Al ser un aroma fuerte, el toque cítrico logrará contrarrestar su aroma, dando como resultado un perfume muy fresco.

La edad no debe ser impedimento para oler rico, apostar por estos perfumes frescos, no solo hará que reinventes tu propia esencia, sino también te hará oler delicioso para decirle “adiós” de una vez por todas a los aromas asociados con los perfumes fuertes.