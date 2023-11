¿Cómo se debe aplicar el perfume y qué hacer para que te dure todo el día?

Aunque no lo creas, la manera en la que aplicas tu perfume también puede influir para que su aroma te dure (o no) durante todo el día. Así que si estas buscando cómo hacerle para que quede impregnado por más tiempo, aquí te decimos que sí y qué no hacer para lograrlo.



Aplica tu perfume después de bañarte

Uno de los trucos más efectivos para que el olor de la fragancia perdure más tiempo es aplicarla justamente después de bañarte, ya que es cuando el vapor del baño hace que se abran tus poros, lo que facilita la absorción del perfume.

También, procura ponerte perfume en partes donde haya una mayor circulación y absorción de la piel, por ejemplo en las muñecas, el cuello, las clavículas y detrás de la oreja. También ponte un poco en los pliegues como detrás de las rodillas y dentro de los codos.

Procura aplicar perfume en zonas como el cuello y las clavículas Freepik

Elige fragancias con bases aceitosas

No te cases con una sola fragancia y, en su lugar, elige perfumes que tengan bases aceitosas si lo que quieres es que te dure lo más posible, ya que tienen una mayor adherencia a la piel, haciendo que el aroma quede impregnado por más tiempo.

Sin embargo, te recomendamos utilizarlos más seguido, ya que no suelen durar tanto tiempo debido a sus componentes y se deterioran más rápido.



Fíjate que tu perfume sea ‘eau de parfum’

Al momento de adquirir un perfume, te sugerimos elegir aquellos que digan en su etiqueta la leyenda ‘eau de parfum’ y no los que sean ‘eau de toilette’, pues aunque suenen muy parecido, cada uno tienen sus diferencias.

Por ejemplo, los ‘eau de parfum’ tienen una mayor concentración de aceites y a diferencia de los otros, esto hará que duren por más tiempo. Así que fíjate muy bien la próxima vez que vayas a comprar una fragancia.

Rocía un poco de perfume en el cabello

Jamás subestimes el poder de tu melena, ya que esta también puede hacer que tu fragancia perdure por mayor rato. Por lo mismo, te recomendamos rociar un poco de perfume sobre tu cabello.

Ojo aquí que es importante no solo aplicar la fragancia únicamente en el pelo, si no también en otras zonas que ya mencionamos antes.



No frotes el perfume con tus muñecas

También, una práctica errónea que muchos suelen cometer es aplicarse perfume y frotarlo en las muñecas o en las orejas, lo cual jamás debes hacer si buscas tener un aroma duradero.

Esto solo interferirá en las fragancias originales del perfume y no dejará que el verdadero aroma se asiente debidamente en la piel.