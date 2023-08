3 tips para encontrar tu tipo de perfume ideal

Elige un perfume para cada ocasión.

En este punto, es importante aclarar que si vas a comprar alguna fragancia o colonia, no elijas una sola para todas las ocasiones. Recuerda que no es lo mismo una entrevista de trabajo que una fiesta de noche, o una cita romántica. ¿Verdad que no usarías el mismo perfume para todo?

Aparte, si llegaras a hacerlo, es probable que te dure menos tiempo, y puede que no siempre encaje con tu estilo y la ocasión.