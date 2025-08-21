Así luce la nieta de Grace Kelly al reinterpretar la prenda icónica de su abuela

Camille Gottlieb, la nieta de Grace Kelly, vuelve a hacer un guiño a la actriz de Hollywood con su más reciente declaración de moda, al llevar un pañuelo de seda durantes sus vacaciones de verano, un accesorio que la también princesa de Mónaco solía usar con frecuencia.

Camille de 27 años, es hija de la princesa Stéphanie, la hija menor de la princesa Grace, quien en varias ocasiones ha seguido los pasos de la icónica actriz de Hollywood al emular sus estilismos de moda.

El pasado 15 de agosto, la nieta de Grace compartió en su perfil de Instagram, un carrusel de fotos en el que sorprendió al lucir un pañuelo en la cabeza, como lo hacía Grace, pero con un toque más moderno y bohemio para el verano.

Mientras que la princesa Grace solía llevar su pañuelo de seda Gucci sobre la cabeza y atado al cuello para cubrir sus mechones dorados con elegancia, su nieta lo usa sobre la frente y anudado en la parte de atrás, un look ideal para lucir en la playa o la piscina.

“Pura felicidad”, escribió Gottlieb junto a la colección de fotos en Instagram, antes de enumerar algunas de sus cosas favoritas en francés, como las estrellas, el sol, el amor, un perro, la petanca (un juego francés), y la familia.

El pañuelo multicolor de tonalidades azuladas que lució Gottlieb, fue el complemento ideal para su atuendo playero y bohemio con un top de bikini burdeos y un chal de ganchillo a juego.

Esta no es la primera vez que Camille hace un guiño al impecable estilo de Grace Kelly, pues el pasado mes de julio, durante la gala de la Cruz Roja de Mónaco, Gottlieb lució un vestido de la diseñadora Elisabetta Franchi, inspirado en el vestuario de la fallecida actriz de Hollywood en la película La ventana indiscreta de 1954 .

Los vestidos que lucieron Gottlieb y la princesa Grace tenían mucho en común, desde sus románticos escotes hasta sus faldas amplias. La versión de Gottlieb, sin embargo, se modernizó con exagerados adornos florales plateados en el corpiño y una abertura hasta el muslo.

“Gracias a @elisabettafranchi, pude rendir homenaje a mi abuela con este hermoso vestido”, subtituló su publicación en Instagram.

