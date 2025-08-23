Suscríbete
Belleza

Kylie Jenner revive las uñas francesas de los 90 inspiradas en Pamela Anderson y serán tendencia en otoño

La menor del clan Kardashian Jenner inspiró al mundo con sus nuevas uñas, llevándonos de regreso a la década de los 90 pero con una versión modernizada de este manicure clásico.

August 22, 2025 • 
Lily Carmona
Kylie Jenner revive las uñas francesas de los 90 inspiradas en Pamela Anderson y serán tendencia en otoño.png

Las uñas francesas de los 90 están de regreso gracias a Kylie Jenner.

Getty Images

Kylie Jenner nos demuestra una vez más por qué es la reina de las tendencias y un icono indiscutible de la moda en la actualidad. Esta vez, inspiró a sus seguidores con un diseño de uñas muy único y especial, inspirado en la estética noventera: las uñas francesas al estilo de Pamela Anderson.

Kylie, la reina del Y2K

La manicurista de cabecera de Kylie, Zola Gansorigt, se inspiró en una publicación dedicada a las uñas de los años 90 para crear el nuevo set de la modelo e influencer. Sobre unas uñas francesas, Zola trazó un diseño inspirado en el deep french de los 90, el cual consiste en lucir la típica punta blanca remarcada y con el grosor característico de aquella época.

Este diseño no es una elección al azar, además de evocar el glamour y la sensualidad de esas manos, Zola trajo a la vida un elemento más de la popular estética del Y2K, la cual está inspirada en la década de los 90 y 2000.

¿Por qué las uñas francesas están de regreso?

Además de la tendencia Y2K, las uñas francesas siempre han sido sinónimo de sofisticación, sin embargo, durante la década de los 90 era el diseño por excelencia que todas las celebridades, y mujeres sofisticadas lucían. Dentro de esta lista entra la modelo y actriz Pamela Anderson, quien fue un gran referente de la moda de la época, sí, pero también una de las personalidades que apostó por lucir la mayo parte del tiempo unas deep french nails.

Para las mujeres de los 90, las uñas francesas representaban un estilo de manicure que dotaba sus manos de elegancia y practicidad, eran un diseño sofisticado y elegante que lucía bien con cualquier atuendo y ocasión. Esta misma razón es por la que este diseño de uñas ha sabido navegar en el paso del tiempo, adaptándose a las versiones que hoy conocemos, pero teniendo todo un recorrido histórico que lo han convertido en un diseño clásico y al que siempre volveremos sin importar su versión.

Variaciones modernas de las uñas francesas

Infinidad de diseños han surgido en la actualidad para poder lucir un manicure francés, enumerar todas las que existen y se han registrado en este espacio, sería una tarea titánica y casi imposible por la vastedad de ideas que abundan en las mentes de las manicuristas. Sin embargo, las más utilizadas con el auge del “clean look” son el micro french, que consiste en lucir un francés con una línea extrafina en la punta para un atuendo minimalista y discreto; el french invertido es otra reinterpretación del francés y este consiste en aplicar en la base de la uña el característico color blanco de las uñas francesas.

Si bien es cierto que las uñas existen como una extensión de nuestro estilo y como forma de expresión, es importante darse cuenta de que las uñas francesas son ese manicure que sigue viéndose bien ¡aun con el paso del tiempo!, y ya sea en las manos de Kylie Jenner o las de Pamela Anderson, este siempre encontrará la forma de volver como el diseño de uñas favorito de las girls.

uñas francesas Kylie Jenner Pamela Anderson
Lily Carmona
