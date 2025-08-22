¿Qué tonos de uñas rejuvenecen las manos? 8 diseños de manicure que no son las típicas uñas francesas

Si hay algo que todas buscamos en un manicure, además de que se vea lindo, es que nos haga lucir las manos más jóvenes y cuidadas. Aunque amamos las uñas francesas, la verdad es que no son la única opción para lograr ese efecto antiedad, por esa razón te presentamos algunas propuestas que te robarán el corazón.

Tonos claros que iluminan la piel

Los colores suaves como el rosa empolvado, el nude cremoso o el beige cálido son los mejores aliados para suavizar la apariencia de las manos. Estos tonos no solo estilizan los dedos, también dan la sensación de piel más tersa y luminosa.

El encanto del rojo clásico

Sí, el rojo nunca pasa de moda. Pero lo importante está en el matiz: los rojos con subtono cereza o vino ligero son ideales para dar vitalidad sin endurecer las manos. Es un color que transmite energía y feminidad, y que, bien usado, rejuvenece al instante.

Uñas color durazno

El peachy nail polish es tendencia porque aporta calidez y un toque juvenil. Es como un blush pero en tus uñas: suave, alegre y perfecto para la transición entre temporadas.

Manicure en tonos malva

El malva pastel es uno de los favoritos para quienes buscan un estilo moderno pero delicado. Tiene ese aire romántico que resalta la piel y se ve sofisticado sin ser demasiado serio.

Manicure degradado (ombré nails)

Si quieres salir de lo típico, prueba un degradado de colores claros. Puede ir del nude al rosa o incluso del blanco al beige. Este estilo da movimiento, suaviza la mano y se ve muy chic.

Uñas con acabado perlado

Las perlas y brillos sutiles están de regreso. Los esmaltes con microdestellos dan un efecto de piel fresca y manos cuidadas, como si siempre estuvieran bajo una luz favorecedora.

Verde pistache

Aunque no lo creas, el verde pistache es uno de los colores favoritos de esta temporada. Tiene un toque divertido y moderno que rejuvenece porque transmite frescura y personalidad.

Manicure con puntas en color (pero no francesas)

Olvídate de las típicas puntas blancas, ahora puedes jugar con colores pastel, metálicos o incluso neón en las puntas. Es una versión renovada de la francesa, más actual y favorecedora.

Al final, no se trata solo del color, sino de la textura, el acabado o el estilo. Los esmaltes satinados, las formas almendradas y las uñas cortas bien limadas también ayudan a dar esa sensación de juventud.

