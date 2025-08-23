Selena Gómez revive el corte wolf: juvenil con volumen y perfecto para mujeres con rostro redondo

Selena Gómez ha vuelto a sorprendernos con un cambio de imagen que generó sensación en redes. La cantante decidió darle un giro a su melena ondulada, apostando por un corte wolf, un estilo de pelo que mezcla la rebeldía del mullet y la frescura del shaggy, logrando un resultado moderno y lleno de volumen que no solo se ve bien, ¡también favorece los rostros redondos!

¿Qué es el corte wolf?

El corte wolf está inspirado en los cortes de los años 70 y se caracteriza por sus capas irregulares, puntas degrafiladas y textura, mucha textura, que aporta movimiento de forma natural al pelo. Este es un estilo que rompe con el estilo “rígido” de las melenas de cortes parejos o pulcros, apostando por una apariencia messy y desenfadada.

Es un corte que resulta muy favorecedor el cualquier tipo y textura de pelo, sin embargo, las melenas onduladas lo lucen mejor por el volumen natural de las ondas. También se adapta a distintos tipos de rostro, pero hay uno en particular que logra favorecer de forma impresionante.

¿Por qué favorece a los rostros redondos?

Una de las mayores ventajas de este corte es su efecto estilizador. Gracias a las múltiples capas que se forman en su estructura y al volumen que estas mismas aportan, se crea la ilusión visual de un rostro alargado y definido, favoreciendo a las mujeres de rostro redondo.

Otra de sus ventajas es que permite apostar por mechones que nos ayudan a enmarcar y crear textura en los lados del pelo, equilibrando las proporciones de nuestra carita, y es un corte de bajo mantenimiento, es decir, si no lo estilizas no pasa absolutamente nada, pues por sí solo ya luce bien.

Cómo llevar el wolf cut según tu estilo

Corte wolf con fleco recto o cortina: esto aportará un aspecto más rebelde y juvenil, además de propiciar el aspecto de un rostro pequeño.

Corte wolf con ondas: aposta un aire bohemio y romántico, ideal para las mujeres que desean apostar por una melena con menos volumen.

Corte wolf liso degrafilado: si se desea apostar por un diseño moderno, no dudes apostar por él.

Este corte puede adaptarse a diversas longitudes, otra razón para amarlo, pues lo podemos incluir en cualquier estilo y personalidad.

El regreso del corte wolf de la mano de Selena Gómez nos confirma que este es un corte que llegó para quedarse y es el próximo estilo que acompañará la melena de muchas de nosotras en el futuro, pues no solo es un corte versátil, también es altamente favorecedor.