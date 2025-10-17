Suscríbete
¡Sofia Richie embarazada! Así anunció la espera de su segundo bebé: FOTOS

La esposa de Elliot Grainge le dará la bienvenida a su segundo bebé y así dio a conocer la noticia.

October 16, 2025 
Karen Luna
sofie Richie

¡Sofia Richie embarazada! Así anunció la espera de su segundo bebé: FOTOS

GETTY IMAGES

Desde que Sofia Richie decidió compartir su vida con el mundo, siempre ha mantenido un equilibrio entre lo íntimo y lo público. Y hoy, el momento más tierno de ese equilibrio reveló a sus seguidores que está embarazada de su segundo hijo. Con una foto sencilla, pero llena de emoción, la modelo y empresaria anunció que la familia Grainge está creciendo.

La revelación: una postal de amor y expectativa

Sofia publicó en su cuenta de Instagram una imagen en espejo, donde se alcanza a ver su barriga apenas delineándose bajo una chaqueta desabrochada.

“On my way to launch these babies 👶🏼 + @srgatelier”, comentó.

Con ese pequeño juego de palabras, Sofía parece referirse no solo a la llegada de un bebé, sino también al lanzamiento de su línea de moda SRG Atelier, lo que convierte la publicación en doble celebración.

La noticia conmueve porque Sofía ya conoce la maternidad: hace poco más de un año dio la bienvenida a su primera hija, Eloise, nacida en mayo de 2024. Para ella, esta segunda etapa llega en un momento de madurez personal y profesional.

En entrevistas recientes, ha hablado sobre cómo ser madre la ha transformado, cómo la ha hecho valorarse más sin maquillaje y cómo busca que su voz sea un referente para Eloise en cuanto a autenticidad. Esa vulnerabilidad que comparte con su comunidad la hace cercana porque no solo vemos a una figura pública, sino a alguien que crece al lado de su hija.

Lo más bello de esta noticia no es solo que viene un bebé, sino que no buscó un anuncio ostentoso ni escénico, sino algo real, delicado, íntimo. Al mostrar su baby bump, Sofia nos recuerda que la maternidad es un puente que une lo cotidiano con lo extraordinario. ¡Estaremos pendientes de su embarazo!

Karen Luna
