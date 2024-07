Mandy Moore revela su secreto para combatir el paño: ¡esta tendencia está en auge contra el melasma!

El paño, esas molestas manchas oscuras en la piel, puede ser un verdadero dolor de cabeza. Afecta principalmente a mujeres, especialmente durante el embarazo o la menopausia, y puede ser difícil de tratar. Aunque, la actriz Mandy Moore nos ha compartido su secreto para combatir este tipo de melasma.

La protagonista de la serie melodramática This is Us actualmente está esperando a su tercer hijo y, por lo que reveló a través de sus Historias de Instagram, está luchando contra un tipo de melasma muy resistente: el paño. Aunque Moore pose una piel envidiable y, de hecho, es imagen de una famosa firma de dermocosméticos, actualmente está lidiando con un problema tan común como difícil de combatir.

“El melasma del embarazo es lo peor”, dijo en una publicación temporal en sus redes, mientras usaba un dispositivo de terapia de luz roja: una mascarilla facial con luz LED. Se trata de un tipo de dispositivo de última generación que está evolucionando las rutinas de belleza.

Según estudios recientes, las máscaras de luz LED roja pueden ser efectivas para tratar el paño (melasma) en la piel. Pues se considera que este tono de luz estimula la producción de colágeno y elastina, lo que ayuda a reafirmar la piel y combatir los signos del envejecimiento. También es útil contra la inflamación y el enrojecimiento, dos factores que pueden agravar el melasma. Aunque, según investigaciones de Harvard: “Hay cierta evidencia de que funcionan, pero está lejos de ser concluyente”.

Desde 2018, Mandy está casada con el músico Taylor Goldsmith. Getty Images

¿Qué hormona produce el paño?

La hiperpigmentación facial que afecta principalmente a mujeres en el embarazo, se desencadena por una compleja interacción de factores, entre los que destacan las hormonas: los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas sexuales femeninas juegan un papel fundamental en el desarrollo de un tipo específico de melasma: paño.

El problema ocurre cuando los cambios en los niveles de los estrógenos y la progesterona estimulan en exceso la producción de melanina, esto ocurre durante el embarazo, la menopausia o con el uso de anticonceptivos orales. El exceso de melanina se deposita en la piel del rostro, dando lugar a manchas oscuras y desiguales en la cara, especialmente en la frente, mejillas y mentón.

Si bien los estrógenos y la progesterona son los principales actores hormonales en el melasma, las investigaciones sugieren que las hormonas tiroideas también pueden tener un papel. Algunos estudios han encontrado una asociación entre el melasma y problemas de tiroides, lo que indica que los desequilibrios en las hormonas tiroideas, como el hipotiroidismo, podrían contribuir al desarrollo de esta condición.

Las máscaras de luz LED pueden ayudar a tratar problemas de acné, manchas o arrugas. Getty Images

Tratamientos para las manchas de embarazo

Para tratar el paño existen diversas opciones de tratamiento disponibles, desde terapias tópicas hasta procedimientos estéticos, destacando su eficacia y la importancia de la protección solar.

Entre los ingredientes más efectivos contra el melasma se encuentran los siguientes activos: hidroquinona, tretinoína, ácido kójico, ácido azelaico, y ácido ascórbico, pero no todos son completamente seguros de usar durante el embarazo. Muchos se recomiendan en el postparto.

Además, hay otras soluciones eficaces, como:



Láseres fraccionados y luz pulsada intensa (IPL) : Estos tratamientos emiten energía lumínica que penetra en la piel y elimina las células hiperpigmentadas, aclarando las manchas.

: Estos tratamientos emiten energía lumínica que penetra en la piel y elimina las células hiperpigmentadas, aclarando las manchas. Peeling químico: Aplican ácidos como el glicólico para exfoliar las capas superiores de la piel, eliminando las células pigmentadas y estimulando la renovación celular.

Independientemente del tratamiento que el dermatólogo recomiende, la protección solar diaria es fundamental para evitar que las manchas empeoren. Se recomienda utilizar un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 50, aplicándolo generosamente en el rostro y el cuello cada dos horas, y con más frecuencia si se expone al sol de manera prolongada.

Si bien en Internet abundan recetas de mascarillas caseras con ingredientes naturales como plátano, berenjena, perejil, yogur y arroz, no son soluciones dermatológicamente probadas y, en muchos casos, pueden empeorar el problema.

Si estás embarazada y notas la presencia de melasma, consulta con tu doctor cuál es el tratamiento más recomendable, si bien la recomendación de Mandy Moore es una de las opciones que están más en tendencia, es importante que sepas que hay otras soluciones.